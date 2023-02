Des scientifiques ont trouvé une grenouille d’un autre monde adaptée à la Terre du Milieu

Au plus profond du parc national Río Negro-Sopladora en Équateur, la frontière entre la fantaisie et la réalité disparaît. C’est du moins ce que les scientifiques qui ont récemment découvert une nouvelle espèce de grenouille disent de leur temps passé à explorer ce milieu de plusieurs milliers d’acres de pentes montagneuses, d’arbres vaporeux, de rivières scintillantes et de fleurs ombrées qui pleurent.

Ils ont même nommé la grenouille à doigts dorés sur laquelle ils sont tombés sur Hyloscirtus tolkieni – d’après l’un de leurs auteurs préférés, JRR Tolkien, auteur de la série Le Seigneur des Anneaux et cerveau derrière chaque crevasse fantaisiste de la Terre du Milieu.

“La nouvelle espèce de grenouille a des couleurs étonnantes, et il semblerait qu’elle vit dans un univers de fantasmes, comme ceux créés par Tolkien”, Diego F. Cisneros-Heredia dit dans un communiqué. “La vérité est que les Andes tropicales sont des écosystèmes magiques où certaines des espèces de flore, de champignons et de faune les plus merveilleuses du monde sont présentes.”

Cisneros-Heredia, chercheur associé à l’Institut national de la biodiversité, est également co-auteur d’une étude sur la découverte, publié le mois dernier dans la revue ZooKeys.

Curieusement, en 2003, des scientifiques ont repéré une grenouille brune en pointillés qu’ils ont nommée Breviceps bagginsi. La deuxième moitié de ce nom vous semble familière ? Oui, cette créature a été nommée d’après Bilbo Baggins, un hobbit bienveillant et très honorable de la trilogie bien-aimée de Tolkien. De manière informelle, B. bagginsi est aussi appelé “Grenouille de pluie de Bilbo.”

Je peux sérieusement l’imaginer assis sur l’épaule de Bilbo, un petit animal mignon et visqueux pour lui tenir compagnie alors qu’il erre dans le pays.

Juan Carlos Sánchez-Nivicela / Archive Museo de Zoología, Universidad San Francisco de Quito



“Tous ceux qui errent ne sont pas perdus”

À environ 66 millimètres (2,5 pouces) de long, H. tolkieni est assez petit pour tenir dans la paume de votre main. Mais même avec une taille aussi minuscule, c’est époustouflant.

Cette nouvelle espèce arbore un dos vert grisâtre contrastant avec des mains et des pieds tachetés d’or et de noir qui ressemblent à ceux collants taper des mains vous avez peut-être eu chez Chuck-E-Cheese en 2005. Ses yeux présentent un iris rose pâle et noir, et sa gorge, son ventre et son poil latéral sont jaunâtres avec des taches sombres assorties à ses longs doigts et orteils flexibles. Quand j’entends des gens théoriser sur ce à quoi pourraient ressembler les extraterrestres, mon esprit vagabonde précisément vers ce genre d’animal terrien.

Je ne peux pas m’empêcher de penser : regarder des êtres à trois yeux et à grosse tête est certainement tentant, mais nous pouvons également vérifier de vraies images de créatures d’un autre monde qui partagent notre coin du cosmos. Je veux dire, celui-ci ressemble vraiment au genre d’espèces fictives que vous trouverez sur une planète aléatoire dans le jeu vidéo de science-fiction No Man’s Sky.

“Pendant des semaines, nous avons exploré différentes zones du parc national Río Negro-Sopladora, marchant des prairies paramo à 3 100 mètres d’altitude aux forêts à 1 000 [meters]”, a déclaré le co-auteur de l’étude Juan Carlos Sánchez Nivicela, chercheur associé à l’Institut national de la biodiversité, dans un communiqué. “Nous avons trouvé un seul individu de cette nouvelle espèce de grenouille, que nous avons trouvé impressionnant en raison de sa coloration et de sa grande taille. .”

Juan C. Sánchez-Nivicela



Surtout, au-delà d’être une merveille visuelle, cette découverte s’ajoute à un grand nombre d’espèces que nous savons vivre dans cet immense parc – un refuge pour les animaux qui a été officiellement créé en 2018 pour servir de lien dans une chaîne d’écosystèmes de 100 milles dans la cordillère des Andes.

“Malheureusement, peu de zones sont bien protégées des impacts négatifs causés par l’homme”, a déclaré Cisneros-Heredia. “La déforestation, l’expansion agricole non durable, l’exploitation minière, les espèces envahissantes et les changements climatiques affectent gravement la biodiversité andine.”

En fait, un nombre important d’espèces en voie de disparition et généralement menacées vivent dans le parc national Río Negro-Sopladora – telles que l’ours à lunettes, le tapir andin, le condor andin et, selon un communiqué de presse sur la nouvelle étude de l’équipe, 57% des espèces d’amphibiens .

Ce parc est aussi assez spécial, selon l’organisation de conservation Nature et Culture International, car il offre ce qu’on appelle une “soupape d’évacuation” critique pour les espèces aux prises avec les effets néfastes du changement climatique, comme le mentionne Cisneros-Heredia. Fondamentalement, parce que cette zone contient quelques sommets à très haute altitude, les animaux dont les maisons à basse altitude ne sont plus adaptées, grâce à la hausse des températures, peuvent migrer vers le haut pour atteindre des endroits aux températures plus fraîches.

Notre monde en données



Quant à cette nouvelle grenouille adaptée à la Comté, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre son histoire, a déclaré l’équipe. C’est parce que, jusqu’à présent, nous n’avons localisé qu’un seul membre de son clan.

“De vastes zones boisées restent non étudiées dans le parc national, et l’espèce peut avoir une distribution plus large au-delà de l’environnement immédiat de sa localité type”, écrivent les auteurs de l’étude.

Néanmoins, le concept d’identification de cette grenouille est crucial dans un monde qui se réchauffe rapidement.

Si nous voulons aider à conserver les espèces qui meurent sur une planète qui se réchauffe à cause du changement climatique induit par l’homme, nous devons savoir qui elles sont, d’où elles viennent et combien elles existent.

Sinon, nous assisterons probablement à ce que l’on appelle “l’extinction sombre” – la mort massive d’animaux dont nous ne savions pas qu’ils vivaient. Des animaux qui parcourent notre planète sans laisser de traces parce que nous ne les avons jamais croisés, mais qui détiennent secrètement leurs propres chapitres dans l’encyclopédie de la Terre. C’est comme Tolkien lui-même a dit un jour : “Tous ceux qui errent ne sont pas perdus.”