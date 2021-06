Des scientifiques ont ressuscité et cloné de minuscules « zombies » de 24 000 ans enterrés sous le pergélisol sibérien

Jurrasic Park nous a appris une leçon importante : « La vie trouve toujours un moyen. » Les scientifiques, cependant, ne croyaient pas à la série fictive, ni à l’avertissement qu’elle contenait, et ont décidé de recréer exactement cela : ramener des organismes d’entre les morts. Des scientifiques russes ont ramené à la vie de minuscules « zombies » qui ont été congelés dans le pergélisol de l’Arctique pendant 24 000 ans et ont produit des clones pour eux dans un laboratoire. Les minuscules « zombies » sont des rotifères bdelloïdes, ou animaux à roues, ainsi nommés pour l’anneau en forme de roue de minuscules poils qui entourent leur bouche. Les rotifères sont des animaux microscopiques multicellulaires qui vivent dans des environnements d’eau douce – et ils existent depuis environ 50 millions d’années. Au cours de ces 50 millions d’années, ils ont appris de nouvelles méthodes pour s’adapter et survivre (ils peuvent tout simplement survivre aux humains.) Les chercheurs avaient précédemment découvert que les rotifères modernes pouvaient être congelés à moins 4 degrés Fahrenheit (moins 20 degrés Celsius) puis relancés à 10 ans plus tard. Maintenant, les scientifiques ont ressuscité des rotifères qui ont gelé dans l’ancien pergélisol sibérien au cours de la dernière partie de l’époque du Pléistocène (il y a 2,6 millions à environ 11 700 ans). Une fois décongelés, ces anciens rotifères ont commencé à se reproduire de manière asexuée par parthénogenèse, créant des clones qui étaient leurs doublons génétiques.

L’étude, publiée dans Biologie actuelle, a mentionné que les échantillons actuels récupérés « récupérés du pergélisol du nord-est de la Sibérie sont datés au radiocarbone de 24 000 ans BP. Il s’agit du plus long cas signalé de survie de rotifères à l’état congelé. Nous avons confirmé la découverte en identifiant les séquences du gène de l’actine du rotifère dans un métagénome obtenu à partir du même échantillon. ont démontré que l’ancien rotifère résiste au refroidissement lent et à la congélation (∼1°C min−1) pendant au moins sept jours.

Les rotifères ont évolué pour utiliser la cryptobiose car la plupart d’entre eux vivent dans des habitats aqueux qui gèlent ou s’assèchent souvent, Stas Malavin, chercheur à l’Institut des problèmes physico-chimiques et biologiques en science du sol à Pushchino, en Russie, et auteur principal d’une nouvelle étude dit Live Science.

« Ils suspendent leur métabolisme et accumulent certains composés comme les protéines chaperons qui les aident à se remettre de la cryptobiose lorsque les conditions s’améliorent », a déclaré Malavin à Live Science dans un e-mail. Les rotifères ont également des mécanismes pour réparer les dommages à l’ADN et pour protéger leurs cellules contre les molécules nocives appelées espèces réactives de l’oxygène, a expliqué Malavin.

Ce n’est pas la première fois que la vie ancienne est ressuscitée. En juillet 2020, des scientifiques ont réussi à faire revivre des microbes qui dormaient au fond de la mer depuis l’âge des dinosaures, permettant aux organismes de manger et même de se multiplier après des éons dans les profondeurs. Leurs recherches ont mis en lumière le remarquable pouvoir de survie de certaines des espèces les plus primitives de la Terre, qui peuvent exister pendant des dizaines de millions d’années avec à peine d’oxygène ou de nourriture avant de reprendre vie en laboratoire.

