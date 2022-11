Des scientifiques ont redécouvert un pigeon-faisan noir “perdu” après 140 ans

Les scientifiques ont redécouvert la preuve d’un oiseau rare faisan-pigeon à nuque noire, qui a été aperçu pour la dernière fois il y a près de 140 ans. Selon un rapport de The Independent, c’est après un mois de recherches rigoureuses qu’une équipe de recherche a pu capturer des images de l’espèce rare dans la forêt d’une petite île située en Papouasie-Nouvelle-Guinée en septembre. Le voyage n’a pas été facile car il a obligé les chercheurs à interroger constamment les habitants et à installer plus de 20 pièges photographiques.

Le co-chef de l’expédition, John Mittermeier, a comparé le processus à “trouver une licorne”. En 2019, il y a eu apparemment trois tentatives pour trouver le grand pigeon vivant au sol, mais le résultat ne s’est pas concrétisé car l’équipe précédente n’a trouvé aucune trace de l’espèce rare. Maintenant, cette année, une équipe de chercheurs aurait atteint les villages situés sur le versant ouest du mont Kilkerran, où ils ont commencé à rencontrer des chasseurs qui avaient vu le pigeon faisan.

Apparemment, l’un des chasseurs a offert à l’équipe une piste prometteuse sur une zone située avec des crêtes et des vallées abruptes où il a affirmé avoir entendu la voix distinctive de l’oiseau. Les chercheurs ont ensuite installé des caméras dans la région et ont finalement réussi à capturer l’oiseau quelques jours seulement avant que l’équipe ne quitte l’île. Jordan Boersma, un chercheur de l’Université Cornell a déclaré : “Alors que je parcourais les photos, j’ai été stupéfait par cette photo de cet oiseau marchant juste devant notre appareil photo.” Notamment, les images du faisan-pigeon qui ont été capturées sont les premières documentées de l’espèce depuis 1882.

“C’est le genre de moment dont vous rêvez toute votre vie en tant qu’écologiste et ornithologue”, a déclaré Mittermeier tout en exprimant son sentiment sur la redécouverte. Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur l’espèce, les chercheurs pensent que sa population sur l’île est estimée faible et en déclin. Cependant, les scientifiques espèrent que les informations qu’ils ont recueillies au cours de l’expédition pourront s’avérer utiles pour protéger la population restante de l’espèce rare. Ils visent à trouver un moyen de les sauver de l’extinction.

