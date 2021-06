Des scientifiques ont ramené de la mort un animal de 24 000 ans congelé dans le pergélisol sibérien

Les scientifiques ont réussi à faire revivre l’un des plus petits animaux congelés, du pergélisol vieux de 24 000 ans en Sibérie. Connu sous le nom de rotifère bdelloïde, cet animal est microscopique et multicellulaire et peut endurer certaines des conditions les plus difficiles et résister aux radiations les plus dures. Le groupe de scientifiques a publié son expérience et ses résultats dans la revue Current Biology plus tôt ce mois-ci.

Pour leur étude, l’équipe de scientifiques internationaux a récupéré l’animal dans le pergélisol du nord-est de la Sibérie. Il s’agit du plus long cas signalé de survie de rotifères à l’état congelé. L’étude mentionne que les chercheurs ont confirmé leur découverte en identifiant des séquences de gènes d’actine rotifère dans un métagénome obtenu à partir du même échantillon. En comparant les échantillons d’ADN, les marqueurs morphologiques et moléculaires ont montré que le rotifère découvert appartenait au genre Adineta et correspondait à l’isolat animal moderne d’Adineta vaga collecté en Belgique.

le étude ont décrit le complexe glaciaire du pergélisol à partir duquel le rotifère a été extrait comme bien développé avec une large distribution de coins de glace et la découverte occasionnelle de momies de mammifères bien conservées qui ont soutenu sa formation syncryogénétique. La formation syncryogénétique se produit lorsque des couches de sédiments sont gelées relativement rapidement après sa création et ne fondent jamais. Les scientifiques ont également découvert qu’aucun mouvement vertical significatif du rotifère n’aurait pu se produire dans les sédiments étudiés et que les microbes isolés étaient probablement piégés dans le pergélisol en même temps que les matières organiques datées au radiocarbone. Après son extraction, le rotifère a été décongelé et ramené à la vie et a même pu se reproduire par parthénogenèse.

L’étude a apporté de nouvelles informations dans le monde de la zoologie et de l’évolution. La capacité des rotifères à résister à des conditions aussi inhospitalières pendant si longtemps. L’évolution des rotifères par reproduction asexuée a également posé de nouvelles questions aux scientifiques.

Ce n’est pas la première fois qu’un organisme vivant est ramené à la vie après être resté gelé pendant des années. Dans une recherche antérieure, des tiges de mousse antarctique ont repoussé avec succès à partir d’un échantillon vieux de 1000 ans recouvert de glace pendant environ 400 ans. Alors que des plantes entières de campion ont été régénérées à partir de tissus de graines conservés dans des reliques de pergélisol vieux de 32 000 ans.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici