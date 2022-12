Des scientifiques ont fait rebondir des ondes radio sur un astéroïde de 500 pieds, voici comment cela pourrait aider la Terre

Un groupe de chercheurs a envoyé des signaux radio dans l’espace dans le but de les faire rebondir sur un astéroïde de 500 pieds pour en savoir plus sur son intérieur.

Le programme de recherche aurorale active à haute fréquence (HAARP), un puissant émetteur dans la région éloignée de l’Alaska, a dirigé ses antennes vers l’astéroïde 2010 XC15, une roche spatiale classée comme un astéroïde potentiellement dangereux proche de la Terre, pour envoyer des signaux radio à longue longueur d’onde.

Les résultats de l’expérience pourraient aider les efforts visant à défendre la Terre contre les astéroïdes plus gros qui pourraient causer des dommages importants.

“Nous analyserons les données au cours des prochaines semaines et espérons publier les résultats dans les mois à venir”, a déclaré Mark Haynes, chercheur principal du projet et ingénieur en systèmes radar au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud.

Cette expérience était la première fois qu’une observation d’astéroïde était tentée à des fréquences aussi basses.

“Cela montre la valeur de HAARP en tant que futur outil de recherche potentiel pour l’étude des objets géocroiseurs”, a-t-il ajouté.

Plusieurs programmes existent pour détecter rapidement les astéroïdes, déterminer leur orbite et leur forme et imager leur surface, soit avec des télescopes optiques, soit avec le radar planétaire du Deep Space Network, le réseau de la NASA de grandes antennes radio très sensibles en Californie, en Espagne et en Australie.

Les signaux radio à grande longueur d’onde peuvent révéler l’intérieur des objets.

HAARP, utilisant trois générateurs puissants, a commencé à transmettre des signaux de gazouillis de longue longueur d’onde cette semaine et a continué à les envoyer sans interruption jusqu’à la fin prévue de l’expérience de 12 heures.

L’analyse des données devrait prendre plusieurs semaines.

L’expérience a également servi de test pour sonder un astéroïde plus grand que 2010 XC15.

L’astéroïde Apophis, découvert en 2004, fera son approche la plus proche de la Terre le 13 avril 2029. Il s’approchera à environ 20 000 milles de la Terre, plus près que les nombreux satellites géostationnaires en orbite autour de la planète.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)