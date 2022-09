Des scientifiques ont envoyé un drone au cœur de l’ouragan Fiona et ont capturé des images incroyables

Qui aurait pu penser que nous verrions un jour l’intérieur d’un ouragan ? Mais la collaboration entre la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis et Saildrone a rendu cela possible en envoyant des robots marins au cœur des cyclones. Un clip sur la poignée Twitter officielle de NOAA Research montrait le drone de 23 pieds de long résistant à des vents de plus de 100 mph. Les images diffusées jeudi ont capturé des vagues de 50 pieds de haut de l’ouragan de catégorie 4 Fiona.

La légende disait : « Jetez un œil à la catégorie 4 #HurricaneFiona du point de vue de @saildrone ! Regardez le #saildrone combattre des vagues de 50 pieds et des vents de plus de 100 mph alors qu’il collecte des #données #océaniques critiques qui aideront les #scientifiques à mieux comprendre les processus physiques des #ouragans @NOAA @NOAA_AOML ”

Le drone est conçu pour résister à la tempête et recueillir toutes les données de l’intérieur, y compris du mur oculaire de la tempête. Les scientifiques visent à comprendre le fonctionnement des ouragans et comment ils se transforment en tempêtes et provoquent des inondations.

L’océanographe de la NOAA, Gregory Foltz, a déclaré à Mashable l’année dernière: “Nous voulons aller droit au but – nous voulons traverser le mur oculaire.”

Sachant quelles conditions provoquent des tempêtes plus fortes, les communautés qui se trouvent sur son chemin peuvent bénéficier de l’information. D’autant plus que les changements climatiques ont rendu les tempêtes plus puissantes. La hausse des températures des océans a provoqué une augmentation de la fréquence des tempêtes de l’Atlantique depuis 1979.

L’ouragan Fiona a été rétrogradé vendredi en tempête tropicale. Alors qu’il a frappé la côte atlantique du Canada, des centaines de milliers de personnes se retrouvent maintenant sans électricité et certaines sans abri.

Plus tôt dans la semaine, Fiona avait laissé 70% des Bermudes sans électricité. Les vents étaient aussi forts que 103 mph. La dévastation qu’il a causée rappelle l’ouragan Maria en 2017. Il a coûté la vie à près de 3 000 personnes et détruit les moyens de subsistance des gens.

En retraçant son chemin, l’ouragan Fiona a laissé des parties de Porto Rico sous l’eau. Certaines régions ont reçu plus de 30 pouces de pluie et laissé des centaines de milliers de sans-abri. Plus de 900 000 personnes sont sans électricité et presque autant sans eau.

