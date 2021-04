Pour la première fois, une équipe de scientifiques de l’Université de Manchester en Angleterre a capturé la dynamique complexe qui fait monter les plus grosses noix au sommet, communément appelée « effet de la noix du Brésil » – le phénomène de la ségrégation des particules par leur taille. Les scientifiques, dans une vidéo, ont capturé la dynamique complexe du mouvement des particules dans les matériaux granulaires. Ils ont expliqué pourquoi les noix mélangées voient souvent les plus grosses noix du Brésil se rassembler au sommet. Les découvertes des scientifiques pourraient avoir un impact vital sur les industries aux prises avec les phénomènes de «l’effet noix du Brésil», comme les produits pharmaceutiques et les mines.

Il est couramment observé que si nous trempons nos mains dans un sac de noix mélangées, nous ne trouverons les noix du Brésil qu’en haut. Dans les boîtes de céréales aussi, les plus gros articles augmentent. L ‘«effet noix du Brésil» a des implications énormes sur les industries où un mélange inégal affecte la qualité des produits.

Selon une nouvelle recherche publiée dans la revue Rapports scientifiques , les scientifiques ont utilisé l’imagerie 3D à résolution temporelle pour montrer comment les noix du Brésil remontent à travers un tas de noix.

Les scientifiques ont capturé l’expérience d’imagerie unique sur vidéo montrant l’évolution temporelle du mélange de noix en 3D. On voit les arachides percoler vers le bas tandis que trois plus grosses noix du Brésil remontent vers le haut. La première noix du Brésil atteint les 10% supérieurs de la hauteur du lit après 70 cycles de cisaillement, les deux autres noix du Brésil atteignant cette hauteur après 150 cycles de cisaillement. Les noix du Brésil restantes semblent piégées vers le bas et ne montent pas vers le haut.

Expliquant le processus, le professeur Regius Philip Withers a déclaré que l’équipe suivait le mouvement des noix et des arachides du Brésil par tomographie par rayons X accélérée alors que le pack était agité à plusieurs reprises.

« Cela nous a permis de voir pour la première fois le processus par lequel les noix du Brésil dépassent les arachides pour se hisser au sommet », a-t-il déclaré.

Le Dr Parmesh Gajjar, l’auteur principal de l’étude, a déclaré que leur étude met en évidence le rôle important de la forme et de l’orientation des particules dans la ségrégation.

