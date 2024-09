Des scientifiques ont élargi l’alphabet génétique pour créer de nouvelles protéines

Les scientifiques de Scripps Research ont créé une méthode utilisant des codons à quatre nucléotides pour incorporer des codons non canoniques acides aminés dans les protéines, élargissant ainsi les possibilités d’ingénierie des protéines sans nécessiter de modifications à l’échelle du génome. Cette méthode a été testée pour créer de nouveaux peptides et offre un potentiel d’application dans divers domaines.

Dans tous les cours d’introduction à la biologie, ce concept est fondamental : les protéines sont constituées de combinaisons de 20 acides aminés distincts, disposés en séquences variées comme des mots. Cependant, les chercheurs qui cherchent à concevoir des molécules biologiques dotées de nouvelles fonctions ont depuis longtemps trouvé ces 20 éléments de base restrictifs. En conséquence, ils ont cherché des moyens d’incorporer de nouveaux composants, appelés acides aminés non canoniques, dans les protéines.

Désormais, des scientifiques de Scripps Research ont conçu un nouveau paradigme permettant d’ajouter facilement des acides aminés non canoniques aux protéines. Leur approche, décrite dans Biotechnologie de la nature le 11 septembre 2024, tourne autour de l’utilisation de quatre ARN nucléotides, plutôt que les trois habituels, pour coder chaque nouvel amino acide.

Une nouvelle approche de l’ingénierie des protéines

« Notre objectif est de développer des protéines dotées de fonctions adaptées pour des applications dans des domaines allant de la bio-ingénierie à la découverte de médicaments », explique l’auteur principal, Ahmed Badran, titulaire d’un doctorat et professeur adjoint de chimie à Scripps Research. « Pouvoir incorporer des acides aminés non canoniques dans les protéines grâce à cette nouvelle méthode nous rapproche de cet objectif. »

Pour qu’une cellule puisse produire une protéine donnée, elle doit traduire un brin d’ARN en une chaîne d’acides aminés. Chaque groupe de trois nucléotides d’ARN, appelé codon, correspond à un acide aminé. Mais de nombreux acides aminés ont plus d’un codon possible ; par exemple, les séquences d’ARN UAU et UAC correspondent toutes deux à l’acide aminé tyrosine. C’est le travail de petites molécules appelées ARN de transfert (ARNt) de lier chaque acide aminé à ses codons correspondants.

Récemment, des chercheurs souhaitant ajouter des acides aminés entièrement nouveaux à une protéine ont créé des stratégies pour réassigner un codon. Par exemple, le codon UAU pourrait être lié à un nouvel acide aminé en changeant l’ARNt pour UAU ; cela permettrait à la cellule de lire UAU comme correspondant à un élément constitutif autre que la tyrosine. Mais en même temps, chaque instance d’UAU dans le génome de la cellule devrait devenir UAC, afin d’empêcher le nouvel acide aminé d’être intégré dans des milliers d’autres protéines auxquelles il n’appartient pas.

« La création de codons libres par recodage du génome entier peut être une stratégie efficace, mais elle peut aussi s’avérer difficile car elle nécessite des ressources considérables pour construire de nouveaux génomes », explique Badran. « Pour l’organisme lui-même, il peut être difficile de prédire comment de tels changements de codons influencent la stabilité du génome et la production de protéines de l’hôte. »

Présentation des codons à quatre nucléotides

Badran et ses collègues voulaient créer une stratégie plug-and-play efficace qui incorporerait uniquement les acides aminés non canoniques choisis dans des sites spécifiques d’une protéine cible, sans perturber la biologie normale de la cellule ni nécessiter la modification de l’intégralité du génome. Cela impliquait d’utiliser un ARNt qui n’était pas déjà attribué à un acide aminé. Leur solution : un codon à quatre nucléotides.

L’équipe savait que dans certaines situations, comme lorsque les bactéries s’adaptent rapidement pour résister aux médicaments, les codons à quatre nucléotides avaient évolué naturellement. Dans leur nouvelle étude, les chercheurs ont donc étudié ce qui poussait les cellules à utiliser un codon à quatre nucléotides plutôt qu’à trois. Ils ont découvert que l’identité des séquences proches du codon à quatre bases était essentielle : les codons fréquemment utilisés amélioraient la capacité de la cellule à lire un codon à quatre nucléotides pour incorporer un acide aminé non canonique.

L’équipe de Badran a ensuite testé s’il était possible de modifier la séquence d’un seul gène de manière à ce qu’il possède un nouveau codon de quatre nucléotides qui serait correctement utilisé par la cellule. La méthode a fonctionné : lorsque les chercheurs ont entouré un site cible de codons de trois lettres fréquemment utilisés et ont maintenu des niveaux suffisants d’ARNt de quatre nucléotides, la cellule a incorporé tout nouvel acide aminé attaché à l’ARNt de quatre lettres correspondant. L’équipe de recherche a répété l’expérience avec 12 codons de quatre nucléotides différents, puis a utilisé la technique pour concevoir plus de 100 nouveaux peptides cycliques, appelés macrocycles, contenant jusqu’à trois acides aminés non canoniques chacun.

« Ces peptides cycliques rappellent les petites molécules bioactives que l’on peut trouver dans la nature », explique Badran. « En capitalisant sur la programmabilité de la synthèse des protéines et sur la diversité des éléments constitutifs accessibles par cette approche, nous pouvons créer de petites molécules inédites dans la nature qui auront des applications passionnantes dans la découverte de médicaments. »

Avantages de la nouvelle méthode

Il ajoute que, par rapport aux approches précédentes d’incorporation d’acides aminés non canoniques, cette nouvelle méthode est facile à utiliser car elle implique de modifier un seul gène plutôt que le génome entier d’une cellule. De plus, davantage d’acides aminés non canoniques pourraient être utilisés dans une seule protéine car il existe davantage de codons à quatre nucléotides possibles que de codons à trois nucléotides.

« Nos résultats suggèrent qu’il est désormais possible d’incorporer facilement et efficacement des acides aminés non canoniques à divers endroits dans une large gamme de protéines », explique Badran. « Nous sommes ravis de ces possibilités pour nos travaux en cours et de pouvoir offrir cette capacité à la communauté au sens large. »

Il note que la technique pourrait être utilisée pour repenser les protéines existantes – ou en créer de toutes nouvelles – qui auraient une utilité dans de nombreux secteurs, notamment la médecine, la fabrication et la détection chimique.

Référence : « Efficient genetic code expansion without host genome modifications » par Alan Costello, Alexander A. Peterson, David L. Lanster, Zhiyi Li, Gavriela D. Carver et Ahmed H. Badran, 11 septembre 2024, Biotechnologie de la nature.

DOI : 10.1038/s41587-024-02385-y

Ce travail a été soutenu par un financement du Instituts nationaux de la santé (DP5-OD024590), la Research Corporation for Science Advancement, la Fondation Sloan (G-2023-19625), le Thomas Daniel Innovation Fund (627163_1), un Abdul Latif Jameel Water and Food Systems Lab Grand Challenge Award (GR000141-S6241), une bourse Breakthrough Energy Explorer (GR000056), la Fondation pour la recherche sur l’alimentation et l’agriculture (28-000578), une bourse Homeworld Collective Garden (GR000129), le Army Research Office (81341-BB-ECP), le Hope Funds for Cancer Research (HFCR-23-03-01), une bourse Skaggs-Oxford et une bourse de la Fondation Fletcher Jones.