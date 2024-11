Des scientifiques ont découvert une nouvelle façon de provoquer l’autodestruction des cellules cancéreuses

Les scientifiques ont créé un nouveau composé capable d’autodétruire les cellules cancéreuses. Le composé est composé de deux protéines que les chercheurs ont « collées » ensemble. Ils décrivent le processus dans un article publié plus tôt ce mois-ci dans la revue Science.

Le nouveau composé a été développé après que Gerald Crabtree, MD, professeur de biologie du développement, a commencé à réfléchir à la découverte vieille de plusieurs décennies selon laquelle les cellules peuvent déclencher leur propre mort si elles déterminent que c’est le meilleur plan d’action pour le corps. Ce processus est appelé apoptose et est en réalité essentiel à plusieurs processus biologiques.

Les procédures que nous utilisons actuellement pour traiter le cancer comprennent la chimiothérapie et la radiothérapie, qui ont toutes deux tendance à cibler des cellules autres que celles cancéreuses. C’est pourquoi nous avons vu des chercheurs chercher à créer des traitements contre le cancer plus ciblés. Cependant, créer un traitement capable d’autodétruire les cellules cancéreuses changerait complètement la donne, car il permettrait essentiellement aux cellules cancéreuses de se suicider.

Scientifiques travaillant dans un laboratoire. Source de l’image : chokniti / Adobe

L’une des principales protéines utilisées dans la nouvelle procédure s’appelle BCL6 et, lorsqu’elle mute, elle provoque le cancer du sang. Les professionnels de la santé appellent ce type de protéine responsable du cancer un oncogène, et dans un cancer comme le lymphome, BCL6 se trouve sur l’ADN à proximité des gènes qui favorisent l’apoptose et les maintient ensuite désactivés. C’est ce qui aide les cellules cancéreuses à conserver leur « immortalité ».

Technologie. Divertissement. Science. Votre boîte de réception. Inscrivez-vous pour recevoir les actualités technologiques et de divertissement les plus intéressantes. En m’inscrivant, j’accepte le Conditions d’utilisation et j’ai examiné les Avis de confidentialité.

Cependant, lorsque les chercheurs ont associé BCL6 à une protéine appelée CDK9, ils ont découvert qu’elle agissait comme un catalyseur pour l’activation des gènes. Dans ce cas particulier, il a activé le gène de l’apoptose que BCL6 maintient normalement désactivé. En le rallumant, les chercheurs ont découvert qu’ils pouvaient s’autodétruire les cellules cancéreuses.

Essentiellement, ils ont pris quelque chose sur lequel le cancer comptait pour le maintenir en vie et l’ont transformé en l’arme nécessaire pour tuer le cancer en son cœur. L’équipe teste actuellement ce nouveau composé chez des souris atteintes d’un lymphome diffus à grandes cellules B pour voir dans quelle mesure il peut tuer le cancer dans un organisme vivant. Espérons que ces tests donneront des résultats positifs et que nous verrons davantage de progrès dans ce domaine particulier à l’avenir.