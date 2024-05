Des scientifiques ont découvert un virus de l’herpès vieux de 50 000 ans – et peut-être comment les humains modernes en sont venus à gouverner le monde | Jonathan Kennedy

LIl y a moins de dix ans, l’anthropologue américain James C Scott décrivait les maladies infectieuses comme le « silence le plus bruyant » des archives archéologiques préhistoriques. Les épidémies ont dû dévaster les sociétés humaines dans un passé lointain et changer le cours de l’histoire, mais, déplore Scott, les artefacts laissés sur place ne révèlent rien à leur sujet.

Ces dernières années, le silence a été brisé par des recherches pionnières qui analysent l’ADN microbien extrait de très vieux squelettes humains. Le dernier exemple en est un étude révolutionnaire qui a identifié trois virus dans des os de Néandertal vieux de 50 000 ans. Ces agents pathogènes affligent encore les humains modernes : l’adénovirus, l’herpèsvirus et le papillomavirus sont respectivement responsables du rhume, des boutons de fièvre, des verrues génitales et du cancer. Cette découverte pourrait nous aider à résoudre le plus grand mystère de l’ère paléolithique : les causes de l’extinction de l’Homme de Néandertal.

Les progrès récents dans la technologie utilisée pour extraire et analyser l’ADN ancien nous ont donné un aperçu incroyable du monde antique. À l’exception du voyage dans le temps, il est difficile d’imaginer une technologie capable de modifier aussi profondément notre compréhension de la préhistoire.

Les premiers développements majeurs de l’ancienne révolution de l’ADN provenaient du matériel génétique humain. Une étude qui a analysé l’ADN de lieux de sépulture à travers la Grande-Bretagne a révélé que Stonehenge a été construit par des agriculteurs aux cheveux noirs et à la peau olive originaires de la Turquie moderne et que leurs descendants ont disparu quelques siècles après l’apparition des mégalithes.

Lorsqu’une équipe dirigée par le lauréat du prix Nobel Svante Pääbo séquencé le génome de Néandertal, ils ont réalisé que les humains modernes d’ascendance européenne, asiatique ou amérindienne avaient hérité d’environ 2 % de leurs gènes des Néandertaliens. Puis, pendant la pandémie, il est devenu évident que plusieurs variantes génétiques de Néandertal, particulièrement courantes chez les Sud-Asiatiques. influencé la réponse immunitaire au nouveau coronavirus, ce qui rend les porteurs beaucoup plus susceptibles de tomber gravement malades et de mourir. Il est absurde de penser que les rendez-vous inter-espèces survenus il y a des dizaines de milliers d’années ont un impact sur la santé des personnes vivantes aujourd’hui.

Lorsque les scientifiques extraient l’ADN humain des squelettes humains, ils détectent également des traces de microbes qui se trouvaient dans le sang au moment de la mort. Certaines des recherches les plus intéressantes dans ce domaine portent sur Yersinia pestis, la bactérie responsable de la peste. Il n’y a pas si longtemps, les plus anciennes traces d’Y pestis remontent au milieu du 14e siècle, lorsque la peste noire a tué environ 60 % de la population européenne.

On sait désormais que la peste remonte bien plus loin. Il y a entre 4 000 et 5 000 ans, il était répandu en Europe et en Asie, y compris – en tant que étude récente montré – dans le Somerset et en Cumbria. À cette époque, la population du nord-ouest de l’Europe a chuté jusqu’à 60%. Il est probable qu’une « mort noire néolithique » ait contribué à l’effondrement démographique, qui a coïncidé avec la disparition des agriculteurs britanniques qui ont construit Stonehenge et l’arrivée d’un autre groupe qui contribue plus que tout autre à l’ADN de la Grande-Bretagne moderne.

L’ADN microbien ancien offre également des informations alléchantes sur la vie privée de nos lointains ancêtres.

Les scientifiques ont découvert Methanobrevibacter oralis, un organisme semblable à une bactérie associé aux maladies des gencives chez l’homme moderne, dans la plaque calcifiée des dents de Néandertal vieilles de 50 000 ans. En comparant la souche préhistorique avec la souche contemporaine, les chercheurs ont calculé que leur dernier ancêtre commun vivait il y a environ 120 000 ans. Comme cela se produit plusieurs centaines de millénaires après la divergence entre Néandertal et Homo sapiens, le germe a dû être transmis entre les espèces. La manière la plus probable que cela se soit produit était le baiser inter-espèces.

Il est techniquement difficile d’extraire et d’analyser l’ADN viral d’os anciens. Comme les virus sont beaucoup plus petits que les bactéries, ils contiennent moins de matériel génétique et, comme ils sont moins robustes, celui-ci se dégrade plus rapidement. Cela rend si excitante la nouvelle récente selon laquelle des scientifiques ont séquencé un ADN viral vieux de 50 000 ans.

Même si la découverte que les Néandertaliens ont été infectés par des adénovirus, des herpèsvirus et des papillomavirus ne changera pas, à elle seule, notre compréhension du passé lointain, elle laisse entrevoir une solution au grand mystère de l’ère paléolithique.

Jusqu’il y a environ 70 000 ans, Homo sapiens vivait en Afrique tandis que les Néandertaliens habitaient l’ouest de l’Eurasie. Puis tout a changé. Nos ancêtres ont migré vers le nord, se propageant rapidement dans une grande partie du monde. Peu de temps après, les Néandertaliens disparaissent.

Depuis la fin du XIXe siècle, lorsque le zoologiste allemand Ernst Haeckel a proposé d’appeler les Néandertaliens Homo stupidus pour les distinguer de l’Homo sapiens (humain sage), l’explication dominante de cette transformation est que nos ancêtres ont surpassé les autres espèces humaines grâce à leurs capacités cognitives supérieures. Cet argument est cependant devenu de plus en plus intenable, grâce aux preuves croissantes selon lesquelles les Néandertaliens étaient capables de toutes sortes de comportements sophistiqués, notamment enterrer leurs morts, peindre les murs d’une grotte, utiliser des plantes médicinales et navigation entre les îles de la Méditerranée.

La découverte de virus vieux de 50 000 ans suggère une explication alternative à la disparition des Néandertaliens : des maladies infectieuses mortelles véhiculées par Homo sapiens. Séparées depuis plus d’un demi-million d’années, les deux espèces auraient développé une immunité contre différentes maladies infectieuses. Lorsqu’ils se sont rencontrés lors de la migration d’Homo sapiens hors d’Afrique, les agents pathogènes qui provoquaient des symptômes inoffensifs chez une espèce auraient été mortels pour l’autre, et vice versa.

La raison pour laquelle Homo sapiens a survécu alors que les Néandertaliens disparaissaient est simple. Nos ancêtres vivaient plus près de l’équateur. À mesure qu’une plus grande quantité d’énergie solaire atteint la Terre, la vie végétale y est plus abondante. Cela fournit un habitat pour une vie animale plus dense et plus variée, qui à son tour abrite davantage de microbes capables de franchir la barrière des espèces et d’infecter les humains. Par conséquent, les Homo sapiens du Paléolithique auraient été porteurs d’agents pathogènes plus mortels que les Néandertaliens.

L’ancienne révolution de l’ADN ne transforme pas seulement notre compréhension de la préhistoire : elle a également des implications importantes pour le présent. Si les maladies infectieuses ont joué un rôle aussi crucial dans la disparition de l’Homme de Néandertal et dans l’ascension de l’Homo sapiens vers la domination mondiale, alors les agents pathogènes sont bien plus puissants que nous ne l’avions imaginé. Il y a 50 000 ans, nos ancêtres avaient des germes de leur côté, mais nous n’aurons peut-être pas autant de chance à l’avenir.