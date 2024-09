Des scientifiques ont découvert un nouveau virus de tique potentiellement invasif pour le cerveau

Les tiques pourraient être encore plus dangereuses pour les humains que nous le pensions. Des scientifiques en Chine pensent avoir découvert un nouveau virus transmis par les tiques qui peut infecter les humains et d’autres animaux. Bien que les scientifiques n’aient identifié jusqu’à présent qu’une poignée de cas humains, le virus semble capable de nous rendre malades et d’envahir potentiellement notre cerveau.

Selon les résultats, détaillé dans un Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre Selon un article publié plus tôt cette semaine, la première victime connue de ce virus était un homme de 61 ans admis dans un hôpital de la ville de Jinzhou en juin 2019 avec de la fièvre, des maux de tête et des signes de dysfonctionnement de plusieurs organes. Cinq jours plus tôt, il avait été mordu par des tiques alors qu’il visitait un parc de zones humides en Mongolie intérieure (dans le nord de la Chine), ce qui suggère une origine possible de sa maladie. Il n’a pas non plus répondu à une première cure d’antibiotiques, ce qui indique qu’une infection virale était en cause.

Et lorsque les scientifiques ont analysé son sang, ils ont découvert un agent viral jamais vu auparavant. Le séquençage génétique de nouvelle génération a révélé que leur mystérieux virus appartient au genre orthonairovirus de la famille des Nairoviridae et est un proche parent d’autres virus transmis par les tiques, comme le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Ils ont décidé de baptiser leur découverte le virus des zones humides, ou WELV.

Suite à ce premier cas, les chercheurs ont ensuite décidé de rechercher le virus ailleurs, à la fois chez les personnes et les animaux vivant à proximité de la région où l’homme avait probablement contracté l’infection. Ils ont trouvé le virus caché dans un petit pourcentage de cinq espèces de tiques différentes, le plus souvent dans Haemaphysalis concinna Les chercheurs ont également découvert le virus chez un petit nombre de moutons, de chevaux, de porcs et une espèce de rongeur connue sous le nom de zokor transbaïkal. En recherchant le virus dans le sang de patients devenus fiévreux dans le mois suivant une morsure de tique, ils ont identifié rétroactivement 20 cas potentiels d’infection aiguë par le virus WELV, dont 17 où le virus WELV était le seul germe transmis par les tiques trouvé dans leur corps.

Ces patients atteints du virus WELV présentaient généralement une variété de symptômes non spécifiques, comme de la fièvre, des ganglions lymphatiques enflés et des étourdissements. Certains de ces patients présentaient des signes de lésions tissulaires et de coagulation sanguine, et un patient est tombé dans le coma à cause de sa maladie. Ce patient présentait également des signes d’infection neurologique, avec une augmentation du nombre de globules blancs dans son liquide céphalorachidien. Heureusement, tous les patients identifiés ont fini par se rétablir. Mais lorsque les chercheurs ont administré à des souris des souches du virus WELV prélevées sur leur patient d’origine et des tiques, ils ont découvert que le virus pouvait atteindre le cerveau et provoquer des infections mortelles chez ces animaux.

D’autres travaux doivent être effectués pour confirmer le danger que représente le WELV pour les humains et pour mieux comprendre le virus, affirment les chercheurs. Une des hypothèses avancées par les chercheurs est que le WELV peut être transmis de génération en génération. Haemaphysalis concinna Les chercheurs ont également trouvé des anticorps anti-WELV chez certains chiens et bovins, ce qui suggère une plus grande diversité d’hôtes animaux. Dans le même temps, ils ont identifié des anticorps anti-WELV chez un petit pourcentage de gardes forestiers apparemment en bonne santé, ce qui indique peut-être que le virus ne rend pas toujours malades les personnes qui l’attrapent (d’autres infections transmises par les tiques humaines passent souvent inaperçues pour la même raison). Il reste donc encore beaucoup à apprendre sur ce nouvel ennemi potentiel transmis par les tiques et d’autres comme lui.

« Les premiers symptômes de l’infection par le WELV se manifestent par une maladie non spécifique, ce qui nécessite un diagnostic différentiel avec d’autres maladies transmises par les tiques », ont écrit les chercheurs. « L’amélioration de la surveillance et de la détection des orthonairovirus émergents permettra de mieux comprendre l’effet de ces virus sur la santé humaine. »