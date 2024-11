Des scientifiques ont découvert un lien évident entre la viande rouge et le cancer

Malgré des indicateurs clairs et des preuves démontrant que la viande rouge peut être liée à certains types de cancer, les scientifiques ont eu du mal à trouver le mécanisme exact responsable de ce lien. Mais aujourd’hui, les chercheurs ont peut-être enfin réalisé une avancée majeure dans le lien entre la viande rouge et le cancer. De plus, ils ont peut-être même trouvé un moyen d’interférer avec ce lien.

Selon le nouvelle étudequi est publié dans Découverte du cancerles chercheurs comprennent enfin pourquoi la surconsommation de viande rouge peut conduire au cancer colorectal, le troisième type de cancer le plus courant. Le cancer colorectal représente environ dix pour cent des cas de cancer dans le monde et constitue la deuxième cause de décès liés au cancer.

C’est pourquoi comprendre le lien entre la viande rouge et le cancer a été une priorité pour beaucoup au fil des années. Heureusement, les chercheurs impliqués dans l’étude ont pu utiliser des échantillons frais de cancer colorectal et découvrir que le fer présent dans la viande rouge réactivait une enzyme appelée télomérase grâce à une protéine détectant le fer connue sous le nom de Pirin.

Viande de bœuf hachée fraîche et crue avec assaisonnements. Source de l’image : Nickola_Che/Adobe

Cette protéine semblait piloter la progression du cancer. Tout cela est lié à la télomérase et aux télomères, qui contribuent à stimuler la croissance du cancer dans son ensemble. Ces morceaux de chromosomes sont particulièrement importants car ils sont constitués de séquences d’ADN et de protéines et sont nécessaires à la division cellulaire.

À mesure que les télomères provoquent la division cellulaire, ils deviennent de plus en plus courts jusqu’à ce que notre corps libère finalement de la télomérase, qui aide à reconstruire les télomères et à restaurer la division cellulaire. Les cellules cancéreuses utilisent ce système pour se développer de manière incontrôlable, et c’est ce système qui a aidé les chercheurs à découvrir le lien entre la viande rouge et le cancer.

Ils ont découvert que les cellules cancéreuses possèdent en réalité des télomères très courts. Cela peut paraître bien, car ils ne peuvent pas beaucoup se diviser, n’est-ce pas ? Eh bien, lorsque le fer contenu dans la viande rouge interagit avec le corps, il libère des protéines qui amènent les cellules à créer de la télomérase, leur permettant de se diviser et de se développer en tumeurs.

Heureusement, à mesure que le lien entre la viande rouge et le cancer était mieux compris, les scientifiques ont également pu déterminer un moyen d’empêcher ce lien de s’activer en ciblant spécifiquement le Pirin et en empêchant le fer de se lier à lui. Cela pourrait aider à créer de nouveaux plans de traitement du cancer.