Les vers parasites qui zombifient les fourmis pour exécuter leurs ordres pourraient être encore plus intelligents que nous le pensions. Des recherches récentes ont montré que ces parasites peuvent non seulement obliger les fourmis à grimper sur les brins d’herbe, mais aussi à redescendre lorsque le temps devient trop chaud, tout cela dans le cadre de leur stratégie sournoise visant à se faire manger par des animaux plus gros pour poursuivre leur cycle de vie complexe. .

Les parasites sont un type de ver plat connu sous le nom de douve du foie (Dicrocoelium dendriticum). Ces vers vivent principalement à l’état adulte à l’intérieur des vaches ou d’autres ruminants au pâturage, mais ils prennent un certain temps. long voyage pour y arriver.

Les œufs de vers rejetés par les vaches finissent dans l’herbe, où ils sont mangés par les escargots. Les vers atteignent leur prochain stade larvaire à l’intérieur de l’escargot et se reproduisent de manière asexuée en milliers d’autres. Les escargots réagissent à l’infestation en formant des kystes durs autour des envahisseurs, qui sont crachés sous forme de boules de mucus visqueuses. Ces boules visqueuses sont ensuite involontairement mangées par les fourmis, avec les larves de vers.

Une fourmi infectée disséquée. Les ovales blancs sont les parasites bien protégés qui s’échappent de son corps postérieur. Image: Brian Lund-Fredensborg

Une fois à l’intérieur d’une fourmi, les larves entrer leur prochaine étape de la vie. La plupart migreront vers l’estomac de la fourmi, dans un cocon en toute sécurité, mais l’une d’elles se dirigera vers le cerveau et le détournera. La fourmi infestée est contrainte de grimper au sommet d’un brin d’herbe à proximité et de s’y attaquer, offrant ainsi aux ruminants errants une occasion facile de manger par inadvertance la fourmi et ses parasites véreux. Ces vers trois fois consommés atteignent finalement l’âge adulte à l’intérieur de leur dernier hôte, descendent vers le foie, se nourrissent, s’accouplent et pondent les œufs qui relanceront ce cycle horrible (le ver du cerveau lui-même se sacrifie pour ses frères et ne survit pas à cela). dernière étape du voyage).

Bien que les détails de base du cycle de vie de la douve du foie soient connus, il y a beaucoup de choses que les scientifiques ne comprennent pas sur ce processus compliqué. Une équipe de chercheurs du Département des sciences végétales et environnementales de l’Université de Copenhague a donc décidé d’y regarder de plus près. Ils ont étudié plus de 1 000 fourmis infectées dans les forêts de Bidstrup près de Roskilde, au Danemark, pendant 13 jours non consécutifs au cours d’une année, marquant minutieusement un sous-ensemble de 172 fourmis pour une meilleure observation.

L’équipe a émis l’hypothèse que plusieurs facteurs pourraient affecter le comportement des fourmis infectées, tels que l’humidité et l’heure de la journée. Mais c’est la température qui semble avoir la plus grande influence. Les jours relativement frais, les fourmis restaient collées à l’herbe presque tout le temps. Mais lorsque le temps s’est réchauffé, les fourmis sont redescendues et ont apparemment vaqué à leurs occupations normales. Cela signifiait que les fourmis étaient le plus souvent manipulées par les vers la nuit et le matin.

« Placer les fourmis en hauteur dans l’herbe lorsque le bétail ou les cerfs paissent pendant les heures fraîches du matin et du soir, puis les redescendre pour éviter les rayons mortels du soleil, est très intelligent. Notre découverte révèle un parasite plus sophistiqué que ce que nous pensions initialement », a déclaré l’auteur de l’étude Brian Lund Fredensborg, professeur agrégé à l’Université de Copenhague, dans une étude. déclaration. « Nous avons plaisanté en disant que nous avions trouvé l’interrupteur zombie des fourmis. »

Les résultats, publié le mois dernier, dans la revue Behavioral Ecology, soulignent à quel point nous en savons encore peu sur les parasites en général, disent les auteurs. Et il faudra davantage de recherches pour découvrir les mécanismes spécifiques que ces douves utilisent pour zombifier le cerveau d’une fourmi.

Heureusement, vous n’avez pas à craindre d’être transformé en zombies par ces hasards. Les humains le font devenir parfois infesté par eux, ce qui peut parfois causer de graves dommages au foie et aux voies biliaires. Mais ces infections sont rares et les humains ne sont qu’un hôte principal accidentel du ver.