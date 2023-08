Des scientifiques ont découvert des vers ronds vieux de 46 000 ans vivants sous la glace arctique

Comme ça arrive5:56Des scientifiques ont découvert des vers ronds vieux de 46 000 ans vivants sous la glace arctique

Des scientifiques russes étaient en train de décongeler un échantillon de pergélisol sibérien, lorsqu’ils ont découvert quelque chose de complètement inattendu qui se cachait à l’intérieur – une paire de vers ronds vivants.

La découverte est devenue encore plus excitante lorsque l’équipe a daté l’échantillon au carbone et réalisé que le pergélisol – et les créatures à l’intérieur – avaient 46 000 ans, à une époque connue sous le nom de Pléistocène.

Et l’un d’eux, il s’avère, appartient à une espèce jusqu’alors inconnue.

« J’étais totalement sidéré », a déclaré Teymuras Kurzchalia, un scientifique qui a étudié les ascaris. Comme ça arrive l’hôte invité Aarti Pole.

Kurzchalia, professeur émérite à l’Institut Max Planck de biologie cellulaire moléculaire et de génétique à Dresde, en Allemagne, a co-écrit une étude sur les vers qui a été publié la semaine dernière dans la revue PLOS Genetics .

Les scientifiques disent que les résultats pourraient avoir des implications sur la façon dont nous comprenons comment certaines espèces peuvent survivre dans des conditions difficiles, et peut-être même nous donner des indices sur la façon de s’adapter au changement climatique.

Mais cela soulève également la question : qu’y a-t-il d’autre qui se cache sous la glace arctique ?

Animation suspendue

Les vers ronds, également connus sous le nom de nématodes, avaient été dans un type d’animation suspendue, connue sous le nom de cryptobiose, pendant 46 millénaires.

Tout a changé quand Anastasia Shatilovich, de l’Institut des problèmes physicochimiques et biologiques de la science du sol RAS en Russie, les a trouvés et les a décongelés en 2018.

« Je n’en croyais pas mes yeux », a déclaré Shatilovich dans un e-mail.

Une fois réveillés, les nématodes, tous deux femelles, n’ont pas manqué une miette. Ils ont immédiatement commencé à se reproduire de manière asexuée en laboratoire.

« La plus grande joie et excitation a été lorsque j’ai vu que les femelles du Pléistocène pondaient des œufs et que de jeunes nématodes vivants sortaient des œufs », a déclaré Shatilovich.

Le couple d’origine est maintenant mort, mais les scientifiques ont plus de 1 000 de leurs descendants.

REGARDER | Faire revivre les nématodes anciens : Un ver vieux de 46 000 ans revient à la vie après décongélation Lorsque les scientifiques ont ressuscité deux vers ronds femelles qui étaient congelés dans le pergélisol sibérien pendant 46 000 ans, ils ont immédiatement commencé à se reproduire. Philipp Schiffer, chef de groupe à l’Institut de zoologie de l’Université de Cologne, explique comment cette étude pourrait aider les humains à s’adapter au changement climatique – et pourquoi nous n’avons probablement pas à craindre cette espèce de nématode récemment découverte.

Alors que d’autres nématodes sont connus pour entrer dans la cryptobiose depuis des années – ou, dans certains cas, des décennies – les scientifiques n’en ont jamais découvert auparavant qui sont restés dans cet état pendant des millénaires.

Bhagwati Gupta, qui n’a pas participé à l’étude, dit qu’il existe des bactéries et des virus qui peuvent vivre des milliers d’années, mais la plus longue durée de vie d’un nématode à l’état dormant est de 39 ans.

« Celui-ci bat tous les records », a déclaré Gupta, le doyen associé des sciences de l’Université McMaster à Hamilton, à CBC. « Pour un organisme multicellulaire… c’est remarquable. »

Une espèce nouvellement découverte

Des chercheurs de l’Institut Max Planck et de l’Université de Cologne ont séquencé l’un des génomes des nématodes et ont découvert qu’il appartenait à une espèce jusque-là inconnue.

Ils ont nommé leur découverte Panagrolaïmus kolymaensispour la région de la rivière Kolyma dont il est issu.

L’autre nématode de la paire d’origine appartient à l’espèce Plectus, mais l’équipe ne l’a pas encore étudié de manière approfondie.

Duvanny Yar Lowland, où le pergélisol dégèle, près de la rivière Kolyma. (Reutters)

Alors que Panagrolaïmus kolymaensis est nouveau pour la science, il semble partager une boîte à outils pour la survie assez similaire à une espèce de nématodes beaucoup plus commune, connue sous le nom de Caenorhabditis élégants.

« C. elegans a en fait été étudiée de manière approfondie en termes de capacité à survivre dans des environnements difficiles, à la dessiccation ou au gel », a déclaré Gupta.

L’ingrédient clé de cet exploit remarquable semble être leur capacité à produire un type de sucre appelé tréhalose, a-t-il dit, qui semble leur permettre de résister à la congélation et à une déshydratation intense.

L’ancien nématode nouvellement découvert produit également du tréhalose à un niveau biochimique lorsqu’il est légèrement déshydraté en laboratoire.

Les chercheurs ont découvert qu’une légère déshydratation avant la congélation améliorait sa préparation à la cryptobiose et augmentait la survie à -80 ° C.

Mis à part le sucre, Kurzchalia dit qu’il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons sur la cryptobiose.

« Nous ne comprenons pas … comment il est possible d’arrêter toutes ces grandes choses métaboliques – le fonctionnement des mitochondries, la copie de l’ADN », a-t-il déclaré.

« Imaginez que Toronto s’arrête et que rien ne bouge – les taxis et tout, et que rien ne bouge – et puis au premier signal, ça recommence. Je veux dire, c’est un miracle. »

En étudiant ces espèces, en comparant les génomes et en voyant comment elles se sont adaptées à ces conditions extrêmes, nous pouvons en apprendre beaucoup sur la conservation. – Philipp Schiffer, co-auteur de l’étude, Université de Cologne

Le co-auteur Philipp Schiffer, chef de groupe de recherche à l’Institut de zoologie de l’Université de Cologne, affirme qu’il y a beaucoup à apprendre des nématodes sur l’adaptation à un climat en évolution rapide.

« Regardez dehors. En Grèce, tout brûle. Tout devient de plus en plus chaud. La Terre entière semble se déplacer vers un environnement plus extrême », a-t-il déclaré.

« En étudiant ces espèces, en comparant les génomes et en voyant[ing] comment ils se sont adaptés à ces conditions extrêmes, nous pouvons en apprendre beaucoup sur la biologie de la conservation. »

Quoi d’autre est là-bas?

Qing Yu, un expert en nématodes du Centre de recherche et de développement d’Ottawa, dit que les résultats sont fascinants – mais il a averti qu’ils doivent être reproduits avant de pouvoir tirer des conclusions majeures.

Mais bien sûr, vous ne pouvez pas simplement mettre des nématodes au congélateur et revenir dans 46 000 ans.

« Peut-être que nous pouvons envoyer une équipe dans l’Arctique pour faire une étude similaire », a déclaré Yu à CBC.

Yu et Gupta font preuve de prudence, notant que nous ne savons pas quelles autres formes de vie pourraient se cacher sous la glace arctique.

« Quand le pergélisol fond, vous savez, on peut découvrir des nématodes, [or] on pourrait découvrir d’autres types de matières vivantes », a déclaré Gupta.

« Ils peuvent être, vous savez, bénéfiques pour les humains. Ils peuvent être nocifs pour les humains. Je suppose que cela reste à voir. »