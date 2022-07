Des scientifiques ont découvert des trous mystérieux sur le fond marin de l’Atlantique et ils veulent connaître vos théories

Des scientifiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ont découvert plusieurs trous mystérieux au fond de l’océan Atlantique. Ils sollicitent désormais l’aide des internautes du monde entier pour proposer leurs hypothèses sur l’origine possible de ces trous. S’adressant à son compte Facebook officiel, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a publié des photos de la formation sous-marine. « Lors de la plongée Okeanos de samedi, nous avons observé plusieurs de ces ensembles sous-linéaires de trous dans les sédiments. Ces trous ont déjà été signalés dans la région, mais leur origine reste un mystère. Bien qu’ils semblent presque fabriqués par l’homme, les petits tas de sédiments autour des trous leur donnent l’impression d’avoir été creusés par… quelque chose », lit-on dans la légende du message.

Le samedi #Okeanos plongée, nous avons vu plusieurs ensembles sous-linéaires de trous dans le fond marin. L’origine des trous laisse perplexe les scientifiques. Les trous semblent faits par l’homme, mais les petits tas de sédiments qui les entourent suggèrent qu’ils ont été creusés par… quelque chose. Quelle est VOTRE hypothèse ? pic.twitter.com/iGezxV9TK8 — NOAA Ocean Exploration (@oceanexplorer) 25 juillet 2022

Les internautes du monde entier ont partagé plusieurs théories intéressantes sur ces trous inhabituels.

“Des petites créatures auraient pu les utiliser après qu’elles aient été fabriquées par quelque chose d’humain ?” un utilisateur a suggéré sur Twitter de tenir les animaux responsables.

Un autre a donné une explication assez mystique : “Une créature des profondeurs marines qui s’enfouit sous le sable et c’est là que ses trous de respiration font exploser le sable.”

« C’est peut-être une partie perdue d’un continent qui abritait autrefois une ville. Peut-être le haut d’un mur ou d’un bâtiment. Il pourrait y avoir des cavernes en dessous ou des sources avec de l’eau qui coule dedans qui a poussé le sable », lit-on dans un autre commentaire.

Selon la NOAA, l’origine de ces trous reste floue. Bien que les trous aient l’air d’avoir été créés par l’homme, les petits tas de sédiments qui les entourent suggèrent qu’ils ont été creusés. Incapables de déterminer définitivement la source des trous, les scientifiques avaient auparavant émis l’hypothèse que les trous auraient pu être construits par un organisme vivant dans les sédiments. Le terme « lebensspuren », qui se traduit par « traces de vie », a été utilisé pour décrire les trous.

