Des scientifiques ont créé une plate-forme d’IA qui peut aider à identifier les molécules combattant les Covid

Alors que nous sommes entrés dans la deuxième année de l’apocalypse virale et que plus de trois millions de personnes sont décédées, nous ne disposons pas encore d’un médicament capable de traiter efficacement le COVID-19. Même si les gens se font vacciner et que l’espoir d’une immunité collective est alléchant, il est réaliste que l’immunité collective ne soit pas pleinement atteinte, du moins à ce stade.

Les variations mortelles du virus mutant peuvent ne pas nous laisser le temps de briser la chaîne des infections. Et puis il y a les patients Covid, qui ne peuvent pas se faire vacciner tant que leurs symptômes ne s’améliorent pas, il n’y a rien pour eux. Alors que les médecins utilisent des médicaments préexistants, du plasma sanguin et d’autres agents thérapeutiques, ces méthodes ne disposent pas de données décisives solides conduisant à une condamnation clinique. Certaines méthodes potentielles sont en cours d’essais cliniques, mais les scientifiques recherchent toujours un médicament capable de tuer efficacement le coronavirus sans nuire aux cellules humaines.

Pour accélérer le processus et réduire le fardeau de l’expérimentation, les scientifiques ont construit un outil d’apprentissage automatique pour cribler les molécules pour leurs propriétés anti-coronavirus. REDIAL-20, qui est une suite de modèles de calcul, peut aider les scientifiques à rechercher du matériel capable d’arrêter le SRAS-CoV-2 sur la base de données déjà existantes sur lesquelles les modèles d’IA ont été formés. La plate-forme est accessible au public en tant qu’application Web et n’importe qui peut entrer les détails d’une molécule pour tester son efficacité contre les infections COVID19. L’outil peut tester des molécules contre un certain nombre de facteurs tels que l’entrée virale, la réplication virale, l’infectivité du virus vivant, la toxicité des cellules humaines et bien d’autres.

«Dans une certaine mesure, cela remplace les expériences (en laboratoire)», déclare Tudor Opera, le principal scientifique du projet et chef de la division d’informatique translationnelle à l’Université du Nouveau-Mexique. le recherche a été publié dans Nature Machine Intelligence le 2 mai 2021.

L’outil unique a été développé par la collaboration conjointe de l’équipe d’Opera à l’UNM et d’une autre équipe de l’Université du Texas, à El Paso, dirigée par Suman Srimulla. Dans l’équipe de Srimulla, il y a un diplômé 2020 de l’Institut de technologie et de science Birla, Pilani, Srijan Jain, qui est originaire de Gurugram, Haryana.

