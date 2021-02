Des scientifiques ont créé le tout premier cristal spatio-temporel de la taille d’un micromètre au monde

Vous avez peut-être entendu parler de cristaux de guérison ou de cristaux décoratifs / de bijoux, mais dans le monde de la science, les cristaux prennent une toute nouvelle signification. L’espace et le temps peuvent parfois sembler aléatoires et essayer de trouver de l’ordre dans le chaos est un énorme défi, mais beaucoup pensent que les cristaux peuvent contenir la réponse. Depuis que Frank Wilczek, lauréat du prix Nobel de physique 2012, a révélé une symétrie dans le temps, les scientifiques recherchent des matériaux où elle peut être observée.

À présent, un groupe de scientifiques ont réussi à créer un cristal spatio-temporel de la taille d’un micromètre constitué de magnons.

Ce qui est intéressant, c’est qu’il peut également rester à température ambiante. À l’aide d’un microscope à rayons X ultra-précis, l’équipe a même capturé une structure de magnétisation périodique récurrente.

Pour certains antécédents, le cristal peut être n’importe quel solide avec des atomes ou des molécules sont régulièrement disposées dans une structure particulière. Ces molécules, observées au microscope, ont des répétitions régulières; non seulement dans l’espace mais dans le temps. Les cristaux de temps prédits par Wilczek étaient théoriques à l’époque. Leur existence a été établie pour la première fois en 2017. Mais le cristal était minuscule et ne pouvait supporter que moins de 250 degrés Celsius.

«Nous avons pris le modèle régulièrement récurrent des magnons dans l’espace et le temps, avons envoyé plus de magnons et ils se sont finalement dispersés. Ainsi, nous avons pu montrer que le cristal temporel peut interagir avec d’autres quasiparticules », a déclaré Nick Träger, l’un des auteurs. Il a dit que ce genre de chose n’avait jamais été observé auparavant, et encore moins filmé dans une vidéo.

Ils ont utilisé une bande de matériau magnétique sur une antenne microscopique et ont envoyé un courant radiofréquence. Les oscillations ont créé un champ magnétique – qui à son tour a stimulé les magnons (qui est le spin de quasi-particules d’une onde électronique). L’effet quantique est observé comme un motif qui disparaît régulièrement et réapparaît de lui-même. Ils ont observé des formations de front d’onde à haute résolution.

« Il peut même le faire jusqu’à 40 milliards d’images par seconde et avec une sensibilité extrêmement élevée aux phénomènes magnétiques », a ajouté l’auteur. Cette percée peut entraîner de nombreuses révolutions potentielles dans les domaines de la «technologie de la communication, du radar ou de l’imagerie» selon Joachim Gräfe, un autre des auteurs.