Des scientifiques ont créé en laboratoire des organismes qui existent dans un « état tiers » au-delà de la vie et de la mort.

Et si les scientifiques pouvaient prélever des cellules d’organismes vivants et morts et les transformer en organismes entièrement nouveaux au-delà de la vie et de la mort ? Même si cela peut sembler complètement hors du commun – quelque chose que l’on s’attendrait à voir dans un roman de science-fiction – c’est précisément ce que les scientifiques ont fait, allant jusqu’à créer un « troisième état » d’existence.

Cette réalisation révolutionnaire est soulignée dans un nouvelle étude revue publiée dans la revue Physiologieles chercheurs présentant les méthodes qu’ils ont utilisées pour y parvenir. Dans un essai publié dans La conversationles biologistes Peter Noble et Alex Pozhitkov, co-auteurs de la nouvelle revue, affirment que ce nouveau « tiers état » remettra en question la façon dont tous les scientifiques comprennent le comportement cellulaire.

Mais ce n’est pas seulement ce nouveau troisième état au-delà de la vie et de la mort qui passionne tant de personnes. Vous voyez, on sait depuis longtemps que les organismes changent d’une manière que nous ne comprenons pas entièrement. Il est donc encore plus impressionnant de constater que les biobots développés par ces scientifiques possèdent des fonctions entièrement nouvelles qui les distinguent réellement des autres organismes.

Certains organismes opèrent des changements inattendus, comme les chenilles, qui se métamorphosent en papillons. Bien que ces changements radicaux fassent partie d’un chemin prédéterminé pour les cellules, les biobots permettent aux chercheurs de créer quelque chose qui fait des choses au-delà de ce pour quoi il a été conçu et programmé à l’origine, comme réparer des cellules neuronales endommagées dans une boîte de Pétri à proximité.

Ce sont ces types de mouvements radicaux qui rendent ces organismes au-delà de la vie et de la mort si passionnants et si intéressants à découvrir. Il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons à leur sujet, et nous espérons que des recherches supplémentaires nous aideront à déterminer comment créer d’autres organismes dans ce mystérieux troisième état.

Pour l’instant, nous pouvons au moins espérer voir ce que font ces scientifiques. suivant. Ces développements pourraient nous aider à développer davantage d’autres robots vivants, comme les biobots et les xénobots, qui peuvent accomplir des tâches auxquelles les scientifiques ne s’attendraient pas.