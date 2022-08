Des scientifiques ont créé des embryons synthétiques de souris avec des cerveaux développés

Les résultats, décrits dans un article de La nature aujourd’hui, pourrait aider les scientifiques à en savoir plus sur la façon dont les embryons humains se développent et fournir des informations sur les maladies, ainsi qu’une alternative aux animaux pour les tests, selon les chercheurs.

“Je pense que c’est une avancée majeure”, déclare Leonardo Beccari du Centre de biologie moléculaire Severo Ochoa, à Madrid, qui n’a pas participé à la recherche.

L’étude de l’interaction des cellules souches de souris à ce stade du développement pourrait également fournir des informations précieuses sur les raisons pour lesquelles les grossesses humaines échouent au cours des premiers stades et sur la manière d’éviter que cela ne se produise.

“Il s’agit vraiment de la première démonstration du cerveau antérieur dans tous les modèles de développement embryonnaire, et cela a été un Saint Graal pour le domaine”, déclare David Glover, professeur de recherche en biologie et génie biologique à Caltech, co-auteur du rapport.

Les cellules souches sont capables de se développer en cellules spécialisées, notamment des cellules musculaires, cérébrales ou sanguines. Les embryons synthétiques étaient constitués de trois types de cellules de souris : les cellules souches embryonnaires, qui forment le corps ; les cellules souches trophoblastiques, qui se développent dans le placenta ; et les cellules souches endodermiques extra-embryonnaires, qui aident à former le sac d’œufs.

Les embryons ont été développés dans un incubateur artificiel créé par Jacob Hanna de l’Institut Weizmann en Israël, qui a récemment gardé des embryons de souris réalistes en croissance dans un utérus mécanique pendant plusieurs jours jusqu’à ce qu’ils développent des cœurs battants, du sang qui coule et des plis crâniens. Hanna est également co-auteur de la nouvelle étude.

En imitant les processus naturels de formation d’un embryon de souris à l’intérieur d’un utérus, les chercheurs ont pu guider les cellules pour qu’elles interagissent les unes avec les autres, les obligeant à s’auto-organiser en structures qui progressaient à travers les stades de développement jusqu’au point où elles avaient battu cœurs et fondations pour tout le cerveau.

L’équipe a également retiré un gène appelé Pax6, essentiel à la formation du système nerveux central et au développement du cerveau et des yeux, pour tester la réaction des embryons modèles. Les modèles synthétiques ont ensuite présenté les mêmes défauts connus de développement cérébral qu’un animal naturel porteur de la mutation. Ensuite, les chercheurs s’intéressent à éliminer des gènes aux fonctions inconnues dans le développement du cerveau, ce qui pourrait faire la lumière sur la cause de certains défauts.