L’organisme nommé JCVI-syn3A est une forme de vie semblable à une bactérie unicellulaire. Il peut se développer et se diviser comme une cellule normale et imite le cycle de division cellulaire naturel. Des décennies de séquençage et d’analyse génomique et de compréhension des rôles des gènes individuels à l’intérieur des créatures vivantes ont contribué à cette réalisation.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy