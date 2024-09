Des scientifiques ont calculé la quantité d’exercice dont nous avons besoin pour « compenser » une journée passée assis : ScienceAlert

Nous savons que passer beaucoup de temps assis n’est pas bon pour nous, mais quelle quantité d’exercice est nécessaire pour contrer les effets négatifs sur la santé du fait de rester assis toute la journée ?

Les recherches suggèrent qu’environ 30 à 40 minutes par jour de transpiration devraient suffire.

Selon l’étude, jusqu’à 40 minutes d’« activité physique d’intensité modérée à vigoureuse » par jour constituent à peu près la quantité idéale pour équilibrer 10 heures passées assis sans bouger – même si n’importe quelle quantité d’exercice ou même le simple fait de se lever aide dans une certaine mesure.

C’est basé sur un méta-analyse étude publiée en 2020 analysant neuf études précédentes, impliquant un total de 44 370 personnes dans quatre pays différents qui portaient une forme de tracker d’activité.

L’analyse a révélé que le risque de décès parmi les personnes ayant un mode de vie plus sédentaire augmentait à mesure que le temps consacré à une activité physique d’intensité modérée à vigoureuse diminuait.

« Chez les individus actifs pratiquant environ 30 à 40 minutes d’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse, l’association entre un temps sédentaire élevé et le risque de décès n’est pas significativement différente de celle des individus ayant un temps sédentaire faible », expliquent les chercheurs dans leur étude. papier.

En d’autres termes, la pratique d’activités raisonnablement intensives – le vélo, la marche rapide, le jardinage – peut réduire votre risque de décès prématuré jusqu’à ce qu’il serait si vous ne restiez pas assis toute la journée, dans la mesure où ce lien peut être observé dans les données recueillies auprès de plusieurs milliers de personnes.

Bien que les méta-analyses comme celle-ci nécessitent toujours une mise en relation élaborée entre des études distinctes avec des volontaires, des échelles de temps et des conditions différents, l’avantage de cette recherche particulière est qu’elle s’appuie sur des données relativement objectives provenant d’appareils portables – et non sur des données autodéclarées par les participants.

À l’époque, l’étude a été publiée parallèlement à la sortie du Lignes directrices mondiales 2020 de l’Organisation mondiale de la santé sur l’activité physique et le comportement sédentaireélaboré par 40 scientifiques sur six continents. Journal britannique de médecine sportive (BHSM) a également publié un édition spéciale de mener à bien l’étude et les lignes directrices révisées.

« Comme le soulignent ces directives, toute activité physique compte et n’importe quelle quantité d’activité physique est meilleure que rien du tout. » dit Emmanuel Stamatakis, chercheur en activité physique et santé de la population de l’Université de Sydney en Australie.

« Les gens peuvent encore protéger leur santé et compenser les effets néfastes de l’inactivité physique. »

Les recherches basées sur les trackers de fitness sont globalement conformes aux directives de l’OMS de 2020, qui recommandent 150 à 300 minutes d’activité physique d’intensité modérée ou 75 à 150 minutes d’activité physique d’intensité vigoureuse chaque semaine pour lutter contre le comportement sédentaire.

Monter les escaliers au lieu de prendre l’ascenseur, jouer avec les enfants et les animaux domestiques, faire du yoga ou de la danse, faire les tâches ménagères, marcher et faire du vélo sont autant de moyens avancés par les gens pour être plus actifs. Et si vous ne parvenez pas à y consacrer 30 à 40 minutes tout de suite, disent les chercheurs, commencez petit.

Il est difficile de formuler des recommandations pour tous les âges et tous les types de corps, même si la durée de 40 minutes d’activité physique correspond aux recherches précédentes. À mesure que davantage de données seront publiées, nous devrions en apprendre davantage sur la façon de rester en bonne santé même si nous devons passer de longues périodes de temps assis à un bureau.

« Bien que les nouvelles directives reflètent les meilleures données scientifiques disponibles, il existe encore des lacunes dans nos connaissances », a déclaré Stamatakis.

« Nous ne savons pas encore exactement où se situe la limite à laquelle il faut rester assis trop longtemps. Mais il s’agit d’un domaine de recherche en pleine évolution, et nous espérons avoir des réponses dans quelques années. »

La recherche a été publiée iciet les lignes directrices 2020 sont disponibles icidans le Journal britannique de médecine sportive. Des informations complémentaires sont disponibles disponible ici.

Une version antérieure de cet article a été publiée en novembre 2020.