Des scientifiques montrent que les singes peuvent vivre jusqu’à 2 ans avec des reins de porc génétiquement modifiés

Les recherches menées cette semaine semblent montrer la longévité potentielle des organes transplantés provenant de porcs génétiquement modifiés. Les scientifiques ont donné à des singes des reins provenant de ces animaux, et ont découvert que certains étaient capables de vivre un à deux ans. De nombreux changements génétiques évalués dans cette étude pourraient faire des greffes de porc à humain un traitement plus viable à tester dans le cadre d’essais cliniques, selon l’équipe.

La transplantation d’animal à humain, ou xénotransplantation, est devenue une voie prometteuse pour remédier à la pénurie perpétuelle de dons d’organes. En modifiant les gènes des porcs pour les rendre plus compatibles avec la biologie humaine, on espère que leurs organes pourront être tolérés en toute sécurité par le système immunitaire du receveur.

Les premiers tests de la technologie chez l’homme ont impliqué soit l’utilisation de patients en état de mort cérébrale (avec la permission de leurs familles), soit patients vivants mais en phase terminale qui ne sont pas éligibles aux transplantations conventionnelles. Ces études ont montré que les organes peuvent être transplantés et rester fonctionnels sans être immédiatement rejetés par l’organisme. jusqu’à deux mois.

Les scientifiques à l’origine de cette nouvelle recherche proviennent de la société de biotechnologie eGenesis et de la Harvard Medical School. Ils soutiennent que les essais cliniques à plus grande échelle nécessiteront la création de porcs modifiés dotés d’organes capables de clairement survivre à des tests à plus long terme sur des primates non humains. Et leurs découvertes, publié Mercredi dans la revue Nature, suggèrent que de tels porcs sont effectivement possibles.

Les chercheurs ont élevé des porcs miniatures du Yucatan avec jusqu’à 69 modifications génétiques différentes. Ces modifications comprenaient l’élimination de gènes de rétrovirus spécifiques au porc insérés il y a longtemps, ainsi que l’ajout de gènes humains destinés à améliorer la compatibilité. Les chercheurs ont ensuite transplanté leurs organes chez des singes cynomolgus, certains singes ayant reçu des organes provenant uniquement de porcs légèrement modifiés.

Les singes ayant reçu des organes provenant des porcs les moins modifiés ont survécu en moyenne moins de deux mois. Parmi les autres, neuf singes ont survécu plus de deux mois, cinq ont survécu plus d’un an et un singe a survécu à un peu plus de deux ans (au moment de la publication de l’étude, trois singes seraient encore en vie, le plus ancien vivant plus de 670 ans). jours). D’autres tests ont montré que les organes modifiés chez ces singes pouvaient fonctionner aussi bien que les reins natifs, au moins pendant un certain temps.

Les résultats ne sont qu’une preuve de concept pour la technologie. De nombreuses questions demeurent quant à la meilleure manière de rendre la xénotransplantation sûre et efficace chez l’homme. De nombreux chercheurs ont expérimenté beaucoup moins de modifications génétiques que celles vues ici, par exemple. Mais l’équipe affirme que leurs résultats devraient « nous rapprocher des tests cliniques de greffes rénales porcines destinées à la transplantation humaine ».