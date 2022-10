Des scientifiques mettent en garde contre un hiver froid en Europe

Il y aura également moins de vent et de précipitations – un revers pour les sources d’énergie alternatives – selon un tracker météo

Les pays européens pourraient être sur le point de faire face à un hiver plus froid que d’habitude, a prédit dimanche le directeur du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF). Cette prévision intervient alors que le continent est aux prises avec une crise énergétique stimulée par les sanctions que l’Occident a imposées à la Russie à propos du conflit ukrainien.

S’adressant au Financial Times, la directrice générale de l’ECMWF, Florence Rabier, a déclaré que les premières données suggèrent qu’en novembre et décembre, l’Europe occidentale pourrait être confrontée à une période de forte pression. Cela, a-t-elle noté, peut apporter un temps plus froid avec moins de vent et de précipitations, ce qui peut réduire la quantité d’énergie générée par les sources d’énergie renouvelables.

“Si nous avons ce modèle, alors pour l’énergie, c’est assez exigeant car non seulement il fait un peu plus froid, mais aussi vous avez moins de vent pour l’énergie éolienne et moins de précipitations pour l’hydroélectricité,” Rabier a déclaré au point de vente.

Le chef de l’ECMWF a poursuivi en disant que si à court terme l’Europe pourrait connaître un temps plus doux en raison des récents ouragans dans l’Atlantique, un phénomène atmosphérique appelé La Nina pourrait apporter un temps plus froid plus tard. Cela se produit généralement en raison du refroidissement périodique de l’océan Pacifique, qui déclenche des effets d’entraînement sur les conditions météorologiques à travers le monde et peut modifier les modèles de vent et de précipitations.

Rabier a noté que l’Europe vient de connaître l’un des étés les plus chauds de son histoire. Bien que cela se soit avéré être une aubaine pour l’énergie solaire, cela a également entraîné une diminution de la part de l’énergie éolienne et hydraulique dans le mix énergétique de l’UE.

Divers responsables occidentaux et personnalités publiques ont mis en garde contre la situation désespérée dans laquelle l’UE pourrait se trouver cet hiver. Jeudi, le fondateur de Microsoft, Bill Gates, a affirmé que dans quelques mois, le continent pourrait faire face à une «situation très effrayante” car de nombreuses personnes pourraient ne pas être en mesure de chauffer leur logement.

Fin septembre, le commissaire européen à l’énergie Kadri Simson avait également prédit que cet hiver «ne sera pas facile“, mais en ajoutant que l’hiver prochain”sera encore plus difficile.”

Ces derniers mois, Bruxelles a été sous le choc d’une crise énergétique alimentée par la flambée des prix du gaz en raison des sanctions imposées par l’Occident à la Russie à la suite du conflit ukrainien. Pour remédier à la situation, l’UE a approuvé vendredi un ensemble de mesures d’urgence, notamment des économies d’énergie obligatoires, un plafond sur les revenus excédentaires du marché et un prélèvement pour capter les bénéfices excédentaires des entreprises. Les autorités ont également encouragé les consommateurs à économiser l’énergie par tous les moyens disponibles.