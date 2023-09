Des scientifiques japonais découvrent que des microplastiques sont présents dans les nuages

Des scientifiques japonais ont escaladé les monts Fuji et Oyama pour collecter l’eau des brouillards et tester la présence de microplastiques.

Des chercheurs japonais ont confirmé que des microplastiques sont présents dans les nuages ​​et affectent probablement le climat.

Chaque litre d’eau nuageuse testé contenait entre 6,7 et 13,9 morceaux de plastique.

Les microplastiques présents dans la haute atmosphère et exposés aux rayons ultraviolets du soleil contribuent aux gaz à effet de serre.

Des chercheurs japonais ont confirmé que les microplastiques sont présents dans les nuages, où ils affectent probablement le climat d’une manière qui n’est pas encore entièrement comprise.

Dans une étude publiée dans la revue Environmental Chemistry Letters, des scientifiques japonais ont escaladé les monts Fuji et Oyama afin de collecter l’eau des brumes qui enveloppent les sommets, puis ont appliqué des techniques d’imagerie avancées aux échantillons pour déterminer leurs propriétés physiques et chimiques.

L’équipe a identifié neuf types différents de polymères et un type de caoutchouc dans les microplastiques en suspension dans l’air, dont la taille variait entre 7,1 et 94,6 micromètres.

« Si le problème de la ‘pollution atmosphérique plastique’ n’est pas traité de manière proactive, le changement climatique et les risques écologiques pourraient devenir une réalité, provoquant des dommages environnementaux irréversibles et graves à l’avenir », a averti l’auteur principal de l’étude, Hiroshi Okochi, de l’Université Waseda. une déclaration mercredi.

Lorsque les microplastiques atteignent la haute atmosphère et sont exposés aux rayons ultraviolets du soleil, ils se dégradent, contribuant ainsi aux gaz à effet de serre, a déclaré Okochi.

Des microplastiques – définis comme des particules de plastique de moins de 5 millimètres provenant d’effluents industriels, de textiles, de pneus de voiture synthétiques, de produits de soins personnels et d’autres sources – ont déjà été découverts dans les poissons, dans la glace de mer de l’Arctique et dans la neige des montagnes des Pyrénées. entre la France et l’Espagne.

« Au meilleur de nos connaissances, il s’agit du premier rapport sur les microplastiques en suspension dans l’air dans l’eau des nuages », écrivent les auteurs dans leur article.

L’Université Waseda a déclaré mercredi dans un communiqué que les recherches montrent que « les microplastiques sont ingérés ou inhalés par les humains et les animaux et ont été détectés dans plusieurs organes tels que les poumons, le cœur, le sang, le placenta et les selles ».

« Dix millions de tonnes de ces morceaux de plastique finissent dans l’océan, libérés par les embruns océaniques, et se retrouvent dans l’atmosphère. Cela implique que les microplastiques pourraient être devenus un composant essentiel des nuages, contaminant presque tout ce que nous mangeons et buvons via ‘ pluies de plastique' », a déclaré l’université en annonçant les nouveaux résultats de la recherche.

De nouvelles preuves établissent un lien entre les microplastiques et une série d’effets sur la santé cardiaque et pulmonaire, ainsi que sur les cancers, en plus de dommages environnementaux généralisés.