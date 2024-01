Des scientifiques israéliens trouvent un moyen de provoquer une forte réponse immunitaire contre le cancer

Dans une étude israélienne révolutionnaire publiée dans la revue scientifique Cell, une nouvelle approche du traitement du cancer par immunothérapie est introduite. La recherche présente une nouvelle méthode qui combine différents types de cellules du système immunitaire, en particulier les cellules T et les cellules dendritiques, pour un traitement plus efficace du cancer.

L’étude, menée sur des souris atteintes de cancers agressifs du sein, des poumons et de la peau, a démontré une réduction significative du taux de croissance des cancers de la peau et du poumon avec le nouveau traitement par rapport au traitement existant.

Cependant, le cancer du sein n’a pas répondu au traitement actuel et n’a pas non plus répondu à la nouvelle approche. Les chercheurs ont attribué cela au nombre extrêmement faible de cellules dendritiques, des cellules spécialisées qui présentent des antigènes dans tout le corps, alertant les cellules T des envahisseurs étrangers ou des transformations cancéreuses. En réponse, ils ont exploré un traitement combiné utilisant un nouvel inhibiteur qu’ils ont développé, ainsi que le traitement existant, pour améliorer l’activité des cellules dendritiques dans le microenvironnement tumoral.

Combattre à la fois le cancer et les maladies auto-immunes

Cette percée offre de l’espoir non seulement aux patients atteints de cancer nécessitant une activation du système immunitaire contre les tumeurs, mais également aux personnes atteintes de diverses maladies, telles que les maladies auto-immunes, où les patients ont besoin d’une suppression immunitaire ciblée sans les effets larges et dangereux d’une suppression immunitaire générale. Le Dr Dahan a ajouté : « Des méthodes complètes de suppression immunitaire existent, mais je crois que notre approche innovante permettra la suppression et l’activation de réponses immunitaires spécifiques sans les conséquences larges et dangereuses de la modulation immunitaire générale. »