Des scientifiques israéliens prolongent la vie des souris de 23%, disent que la même chose pourrait être possible pour les humains

Des scientifiques israéliens ont augmenté l’approvisionnement en protéine SIRT6 – qui « Contrôle le taux de vieillissement en bonne santé, » mais diminue généralement dans le système avec l’âge – chez 250 souris et a obtenu des résultats incroyables. L’espérance de vie de leurs sujets de test a non seulement augmenté de 23%, mais ils étaient également plus jeunes et moins sensibles au cancer que les souris ordinaires, a révélé un article évalué par des pairs, récemment publié dans la revue Nature Communications.

«Les changements que nous avons constatés chez les souris peuvent être traduits aux humains, et si tel est le cas, ce serait passionnant,» Le professeur Haim Cohen de l’Université Bar-Ilan, qui a dirigé la recherche, a déclaré au journal Times of Israel.

Si les humains reçoivent une augmentation de protéines équivalente, leur espérance de vie moyenne pourrait atteindre près de 120 ans, a-t-il déclaré. En 2019, avant la pandémie de Covid-19, l’ONU a estimé que l’espérance de vie moyenne était de 72,6 ans.

Le laboratoire de Cohen cherche actuellement des moyens d’augmenter en toute sécurité les niveaux de protéine SIRT6 chez les humains. Les souris ont été génétiquement modifiées, mais les humains auraient besoin de médicaments pour obtenir le même effet.

«Nous développons de petites molécules qui peuvent augmenter les niveaux de SIRT6, ou rendre les quantités existantes de la protéine plus actives», a déclaré le scientifique, ajoutant qu’il attend des résultats concrets dans deux ou trois ans.

Cohen travaille sur la question depuis longtemps et a déjà signalé une augmentation de 15% de l’espérance de vie des souris en 2012. Cependant, son remède ne fonctionnait que pour les rongeurs mâles à l’époque.

La nouvelle étude, qui était une collaboration de scientifiques internationaux, dont le professeur Rafael de Cabo des National Institutes of Health des États-Unis, a connu une amélioration majeure. Les mâles vivaient 30% plus longtemps que leurs homologues du groupe témoin, tandis que l’espérance de vie des femelles a également augmenté de 15%.

Le symptôme du vieillissement chez la souris est la perte de la capacité à extraire l’énergie des graisses et de l’acide lactique après une courte période sans nourriture. Mais, selon l’article, les animaux avec des niveaux élevés de SIRT6 n’avaient pas un tel problème malgré leur âge plus avancé. De plus, leur vie n’était pas seulement plus longue, mais de meilleure qualité, car ils avaient moins de cholestérol, présentaient moins de cas de cancer et pouvaient courir plus vite.

