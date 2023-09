Des scientifiques invités utilisent la technologie des drones pour surveiller le volcan Makushin

Elston transporte un drone à l’aéroport Tom Madsen. (Christoph Kern / USGS)

Il y a plus de volcans en Alaska que dans tout autre État, et l’Observatoire des volcans de l’Alaska surveille ceux qui montrent des signes de troubles.

L’organisation mesure l’activité sismique et infrasonique sur plus de 20 volcans et surveille les signes visuels tels que les nuages ​​de cendres via satellite et webcam.

Aujourd’hui, un groupe de scientifiques du Colorado utilise une nouvelle technologie pour mesurer l’activité volcanique : les drones. En attachant des détecteurs de gaz à l’avion sans pilote et en les faisant voler au-dessus des évents volcaniques, les scientifiques peuvent mesurer la production d’une « odeur » si l’activité d’un volcan change.

Les drones peuvent réduire les risques et les coûts associés à la prise de mesures volcaniques. (Jack Elston / Black Swift Technologies)

En août, Andy Lusk du KUCB s’est entretenu avec Christoph Kern de l’Observatoire des volcans d’Alaska. Kern a travaillé avec les drones aux côtés du PDG et co-fondateur de Black Swift Technologies, Jack Elston, et du CTO Maciej Stachura.

Cette conversation a été légèrement modifiée pour plus de longueur et de clarté.

TRANSCRIPTION

Andy Lusk : Pourquoi es-tu ici ? Qu’est-ce qui vous amène sur l’île d’Unalaska ?

Christophe Kern : Nous sommes ici pour prendre des mesures de gaz volcaniques et des mesures de photogrammétrie du sommet du volcan Makushin. La nouveauté dans ce que nous faisons cette fois-ci — nous l’avons fait une fois il y a deux ans — c’est que nous essayons de le faire sans utiliser d’hélicoptère ou d’avion. Nous le faisons uniquement avec un drone.

Lusk : En termes simples, quel type de technologie utilisez-vous ?

Maciej Stachura : Les drones que nous utilisons pour cette mission, nous les avons initialement développés en partenariat avec la NASA en tant que nouvel avion pour leurs missions scientifiques de la Terre.

À l’origine, nous effectuions un étalonnage des satellites dont ils disposent. Mais au fil du temps, nous avons reçu davantage de demandes pour effectuer des missions.

Je ne dirais pas que c’est le summum en termes de défis, mais il y a beaucoup de bonnes améliorations techniques car l’objectif est de voler dans ce genre d’environnements. Cet avion de conception spécifique a volé au Groenland, il a volé par temps très chaud, il a survolé des volcans dans les jungles du Costa Rica, il a volé à de très hautes altitudes.

Lusk : Parce que vous décollez directement depuis la piste d’atterrissage de l’aéroport, n’est-ce pas ?

Kern : Oui, nous avons lancé directement depuis l’aéroport ici à Dutch Harbor. L’idée est de développer une technologie utilisable à distance en cas d’éruption volcanique. Cela signifie au moins 10 milles.

Christoph Kern et Jack Elston. (Vic Fisher / KUCB)

Jack Elston : L’une des raisons pour lesquelles nous avons choisi Makushin est que nous n’avons pas eu besoin de prendre un bateau pour y accéder.

Lusk : Lorsque vous cartographiez quelque chose comme Makushin, combien de temps prend tout ce processus ?

Kern : Pour la photogrammétrie, vous la divisez en deux parties. Une partie consiste à acquérir les données, en prenant simplement des photos. Pour cela, vous devez vous assurer que vos photos se chevauchent suffisamment. Vous faites des allers-retours – un peu comme si vous tondiez la pelouse au-dessus d’une partie du volcan – en prenant des centaines de photos.

L’ordinateur fait beaucoup de travail du côté de l’analyse. En fait, les analyses photogrammétriques sont parmi les plus coûteuses en termes de calcul, disons-nous. Vous introduisez les images dans un logiciel qui peut ensuite prendre de quelques minutes à plusieurs heures pour les traiter et les convertir en ce que nous recherchons, à savoir le modèle numérique d’élévation.

Ces modèles, en fonction de la résolution des caméras et de l’altitude à laquelle l’avion vole au-dessus du sol, ont tendance à avoir une précision de l’ordre du centimètre. Ils sont très, très précis.

Lusk : Comment gérez-vous le problème de la neige étant donné que nous sommes en Alaska ? Cela semble être un problème.

Kern : Nous nous concentrons sur les zones sans neige, et il y en a en fait un certain nombre. Ceux-ci sont là parce qu’il y a des émissions de gaz chauds, donc certains cratères ne contiennent pas de neige. Nous voyons si ces cratères changent de forme. Cela pourrait en fait indiquer un changement d’activité du volcan lui-même.

En ce qui concerne les mesures de gaz que nous effectuons également, nous essayons de mesurer deux choses. Nous mesurons la composition des gaz émis et le taux d’émission, c’est-à-dire la quantité de gaz par heure ou par jour. Ces deux éléments sont révélateurs de processus qui se produisent au sein du volcan lui-même.

Lusk : Toute dernière question. Quand les résultats de votre étude seront-ils publiés et quand le public pourra-t-il savoir ce que vous avez découvert ici ?

Kern : Il faudra encore quelques semaines avant que ces résultats ne soient rendus publics, mais il s’agira très probablement d’une publication de données de l’USGS, et il y aura également un peu d’interprétation. Ils seront publiés en ligne sur le portail de données de l’USGS, ScienceBase.