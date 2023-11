Des scientifiques inventent une nouvelle méthode pour régénérer les tissus musculaires

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

Les feuilles cellulaires sont guidées pour former des constructions ancrées et sans échafaudage pour la modélisation in vitro en fournissant des piliers qui servent d’ancrages pour des feuilles cellulaires autrement sans ancrage. Crédit: Matériaux fonctionnels avancés (2023). DOI : 10.1002/adfm.202308552 × fermer

Les personnes ayant subi des lésions musculaires importantes ont un nouvel espoir grâce à Evolved.Bio, une startup qui a développé une technologie innovante capable de régénérer les tissus musculaires de manière très efficace.

D’autres sociétés de biotechnologie utilisent des matériaux naturels ou synthétiques ainsi que des cellules pour créer des tissus de remplacement cultivés in vitro, des éléments constitutifs pouvant être implantés dans le corps humain. Mais le corps d’un patient peut les enregistrer comme des corps étrangers, entraînant des complications médicales ou une interférence avec le processus naturel de guérison du corps.

La méthode d’Evolved.Bio pour fabriquer des tissus in vitro contourne ce problème, augmentant ainsi les résultats positifs pour les patients. L’article intitulé « Anchored Cell Sheet Engineering : A Novel Scaffold-Free Platform for in vitro Modeling » a été publié. publié dans Matériaux fonctionnels avancés.

“Nous disposons d’une toute nouvelle technique permettant aux cellules de recréer tous les composants et la structure des tissus sains à l’extérieur du corps. Ainsi, lorsqu’il est implanté, l’élément de base présente toutes les caractéristiques que le corps s’attend à voir et peut guider le patient. cellules pour restaurer les tissus », a déclaré Alireza Shahin, cofondateur et PDG d’Evolved.Bio, une entreprise basée à Velocity, l’incubateur de startups de l’Université de Waterloo.

Bien que cette nouvelle technologie puisse être utilisée avec n’importe quel type de cellule et n’importe quel tissu, Evolved.Bio se concentre sur le tissu musculaire pour la perte musculaire volumétrique, en particulier le tissu musculaire squelettique, qui est le plus grand tissu du corps humain responsable de la production de mouvement.

“Nous commençons avec un produit destiné à lutter contre la perte musculaire volumétrique, une maladie qui touche des centaines de milliers de personnes chaque année et qui reste actuellement largement non traitée”, a déclaré Shahin. “Lorsque les patients perdent une grande partie de leurs muscles, ils perdent la capacité de se déplacer et de générer de la force. Il n’existe pas de bonnes solutions pour cela, mais nous espérons que notre nouvelle technologie pourra en faire partie.”

Le co-fondateur d’Evolved.Bio, John Cappuccitti, a déclaré que la technologie de l’entreprise peut également être utilisée dans d’autres industries, telles que la « viande cultivée », où les protéines de viande peuvent être fabriquées en cultivant des cellules animales in vitro, mais leur objectif est d’utiliser sa méthode de tissu musculaire pour à des fins de médecine régénérative.

“Il n’y a pas d’autres bonnes solutions dans ce domaine et il y a beaucoup de cas connus de personnes qui ont utilisé d’autres techniques et qui n’ont jamais complètement retrouvé leur fonction musculaire”, a déclaré Cappuccitti. “Nous avons l’intention de mettre fin définitivement à ces souffrances.”

Evolved.Bio est basé à Velocity depuis 2021 et les deux cofondateurs ont déclaré que le fait d’être connecté au réseau de l’incubateur a contribué à établir des connexions indispensables à mesure que l’entreprise développait sa technologie émergente.

« Faire partie de Velocity a fait une énorme différence dans le développement de notre technologie, non seulement du point de vue des installations, mais également du point de vue des personnes, en ayant du personnel et d’autres fondateurs pour nous aider », a déclaré Cappuccitti.