Des scientifiques inventent de nouveaux cierges sauvages aux couleurs changeantes

Des mariages aux célébrations de la fête de l’indépendance, les cierges magiques sont un choix chaud pour apporter de la lumière, du feu et du plaisir à une fête. Une équipe de chercheurs a expérimenté de nouvelles recettes pour les cierges magiques et a proposé des effets pyrotechniques sauvages de changement de couleur et de ramification.

Il existe déjà sur le marché des cierges qui changent de couleur au fur et à mesure qu’ils brûlent, mais ces nouvelles formulations changent au milieu de l’étincelle. Le secret est dans les matériaux qui brûlent. La combinaison de l’ytterbium, un métal de terre rare, avec du cuivre a créé une pluie de longues étincelles qui sont passées de l’or au vert.

L’American Chemical Society (ACS) a publié mercredi une vidéo montrant les expériences sur les cierges magiques en action.

L’équipe a publié son résultats dans la revue ACS Omega de l’American Chemical Society en août.

Les chercheurs ont également expérimenté la création de fontaines accrocheuses. “Une version en poudre d’aimants en néodyme a créé la fontaine la plus attrayante avec des étincelles ramifiées en continu, chaque ‘étincelle mère’ initiale produisant beaucoup plus d’étincelles en une fraction de seconde seulement”, ACS a dit dans un rapport.

Les cierges magiques frappants ne seront pas trouvés de sitôt sur les stands de feux d’artifice. ACS a noté que “les chercheurs avertissent que les recettes doivent subir des tests de sécurité supplémentaires avant de pouvoir être utilisées dans des produits commerciaux”.