Des scientifiques indiens espèrent que l’ensemencement des nuages ​​pourra purifier l’air toxique de Delhi

NEW DELHI, 9 novembre (Reuters) – Des scientifiques indiens envisagent d’ensemencer des nuages ​​pour la première fois afin de déclencher de fortes pluies dans certaines zones de New Delhi, en espérant que cela suffira à lutter contre le smog qui s’empare de la capitale la plus polluée du monde depuis une semaine. » a déclaré jeudi le chef du projet.

La qualité de l’air diminue chaque année à Delhi avant l’hiver, lorsque l’air froid emprisonne les polluants provenant de diverses sources, notamment les véhicules, les industries, la poussière de construction et la combustion des déchets agricoles.

Les scientifiques s’attendent à une certaine couverture nuageuse sur la ville vers le 20 novembre et espèrent qu’elle sera suffisamment importante – et avec une teneur en humidité suffisamment élevée – pour déclencher de fortes pluies via l’ensemencement de sels, a déclaré Manindra Agrawal, scientifique à l’Institut indien de technologie de Kanpur, qui dirige le procès.

Le projet, estimé à 10 millions de roupies (120 000 dollars) pour 100 kilomètres carrés (38,6 miles carrés), impliquerait de pulvériser dans les nuages ​​un mélange de sels comprenant de l’iode d’argent, a déclaré Agrawal.

“Nous ne nous attendons pas à ce qu’un nuage aussi gros couvre tout Delhi, mais quelques centaines de kilomètres seraient une bonne chose”, a-t-il déclaré à Reuters.

Le gouvernement local de cette ville de 20 millions d’habitants, répartie sur environ 1 500 kilomètres carrés (579 miles carrés), a déjà fermé toutes les écoles, arrêté les activités de construction et annoncé qu’il imposerait des restrictions sur l’utilisation des véhicules pour contrôler la pollution.

L’indice de qualité de l’air dans la ville était de 506 tôt jeudi, ce qui est classé comme “dangereux” par le groupe suisse IQAir.

Delhi a besoin de pluies abondantes et généralisées pour éliminer les polluants, et des pluies légères pourraient aggraver la situation, a déclaré Gufran Beig, directeur fondateur de l’agence gouvernementale fédérale de surveillance de la qualité de l’air, SAFAR.

Des gens marchent sur le « Kartavya Path » au milieu du smog matinal alors que les niveaux de pollution de l’air diminuent à New Delhi, en Inde, le 6 novembre 2023. REUTERS/Anushree Fadnavis/Photo d’archives Acquérir des droits de licence

Beig a ajouté que le flux d’air actuel transporte la fumée des résidus de récolte brûlés dans les États du Pendjab et de l’Haryana vers Delhi, qui possède également ses propres sources de pollution et où il n’y a actuellement presque pas de vent.

“A moins qu’une pression énorme ne soit établie par des pluies intenses, cette chaîne de transport du Pendjab à Delhi ne sera pas rompue, et une fois rompue, il sera difficile pour la chaîne de se reformer pendant un certain temps”, a-t-il déclaré à Reuters.

Environ 38 % de la pollution dans la capitale a été causée par le brûlage des chaumes au Pendjab et dans l’Haryana, où plus de 22 000 cas de brûlage des chaumes ont été enregistrés entre le 15 septembre et le 7 novembre, selon un communiqué du gouvernement.

Le brûlage des chaumes est une pratique suivie par les agriculteurs selon laquelle le chaume laissé après la récolte du riz est brûlé pour dégager rapidement les champs avant de planter des cultures de blé.

Le gouvernement fédéral a demandé aux autorités des deux États de “prendre des mesures efficaces” pour empêcher la poursuite du brûlage des chaumes, ajoute le communiqué.

Le gouvernement de Delhi cherche à obtenir l’approbation du projet auprès de la Cour suprême, qui entend les requêtes liées à la pollution.

Plusieurs pays ont eu recours à l’ensemencement des nuages ​​pour produire de la pluie, améliorer la qualité de l’air et arroser les cultures en période de sécheresse, notamment le Mexique, les États-Unis, la Chine, l’Indonésie et la Malaisie.

Cependant, en 2021, un projet visant à semer des nuages ​​au-dessus des montagnes du Nouveau-Mexique pour augmenter les chutes de neige a été abandonné après des allégations selon lesquelles cela pourrait empoisonner les personnes et l’environnement.

(1 $ = 83,2800 roupies indiennes)

Reportage de Shivam Patel, reportage supplémentaire de Sakshi Dayal ; Montage par Mark Potter

