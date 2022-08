Des scientifiques indiens développent un algorithme d’IA qui peut tracer le diabète et le pré-diabète : étude

Une équipe de scientifiques indiens a développé un algorithme d’intelligence artificielle (IA) dérivé des caractéristiques des battements de cœur individuels enregistrés sur un ECG (électrocardiogramme) et capable de prédire avec précision le diabète et le prédiabète. L’équipe de Lata Medical Research Foundation à Nagpur a inclus les données cliniques de 1 262 personnes. Un tracé cardiaque ECG standard à 12 dérivations d’une durée de 10 secondes a été effectué pour chacun des participants. Et 100 caractéristiques structurelles et fonctionnelles uniques pour chaque dérivation ont été combinées pour chacun des 10 461 battements cardiaques uniques enregistrés pour générer un algorithme prédictif nommé DiaBeats.

Basé sur la forme et la taille des battements cardiaques individuels, l’algorithme DiaBeats a rapidement détecté le diabète et le prédiabète avec une précision globale de 97 % et une précision de 97 %, quels que soient les facteurs influents, tels que l’âge, le sexe et les troubles métaboliques coexistants. troubles.

Les caractéristiques importantes de l’ECG correspondaient systématiquement aux déclencheurs biologiques connus qui sous-tendent les modifications cardiaques typiques du diabète et du prédiabète.

Si elle est validée dans des études plus vastes, l’approche pourrait être utilisée pour dépister la maladie dans les milieux à faibles ressources, a déclaré l’équipe.

“En théorie, notre étude fournit une alternative relativement peu coûteuse, non invasive et précise (aux méthodes de diagnostic actuelles) qui peut être utilisée comme un gardien pour détecter efficacement le diabète et le pré-diabète au début de son évolution.”

“Néanmoins, l’adoption de cet algorithme dans la pratique de routine nécessitera une validation solide sur des ensembles de données externes et indépendants”, ont-ils averti.

On estime que 463 millions d’adultes dans le monde souffraient de diabète en 2019. La détection de la maladie à ses débuts est essentielle pour prévenir les problèmes de santé graves ultérieurs, mais le diagnostic repose fortement sur la mesure de la glycémie.

Ce n’est pas seulement invasif, mais aussi difficile à déployer en tant que test de dépistage de masse dans les milieux à faibles ressources, ont souligné les chercheurs dans l’article publié dans la revue en ligne BMJ Innovations.

Des changements structurels et fonctionnels dans le système cardiovasculaire se produisent tôt, même avant les changements indicatifs de la glycémie, et ceux-ci apparaissent sur un tracé cardiaque ECG.

Les chercheurs ont également reconnu que les participants à l’étude étaient tous à haut risque de diabète et d’autres troubles métaboliques, donc peu susceptibles de représenter la population générale. Et DiaBeats était légèrement moins précis chez ceux qui prenaient des médicaments sur ordonnance pour le diabète, l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, etc.

Il n’y avait pas non plus de données disponibles pour ceux qui sont devenus pré-diabétiques ou diabétiques, ce qui rend impossible de déterminer l’impact du dépistage précoce.

