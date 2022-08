Des scientifiques imaginent une galaxie avec 2 trous noirs supermassifs dangereusement proches

Pendant que vous lisez ceci, notre maison, la galaxie de la Voie lactée, et sa voisine cosmique, Andromède, voyagent le long d’une trajectoire de collision. Dans des milliards d’années, ils se briseront et fusionneront en un seul royaume galactique. Leurs étoiles vivront côte à côte ; les planètes se balanceront en face les unes des autres ; les lunes feront des amitiés lunaires.

Et même si nous ne serons pas là pour voir le spectacle spectaculaire, mardi, des scientifiques travaillant avec le Very Large Telescope de l’Observatoire européen austral a présenté une image qui brosse un tableau fascinant de ce à quoi cet impact futur pourrait ressembler.

L’image montre une galaxie nommée NGC 7727.

NGC 7727 a été imagé et étudié dans le passémais selon les chercheurs de l’ESO, c’est la première fois que nous voyons le phénomène avec autant de détails.

Ce paysage céleste se trouve à environ 89 millions d’années-lumière de nous, apparaît comme un vortex vaporeux de poussière d’étoiles du point de vue de la Terre et, plus important encore, est le résultat de la fusion de deux galaxies distinctes en une seule – tout comme nous pensons que la Voie lactée est destiné à fusionner avec Andromède.

De plus, parce que les galaxies qui ont fusionné pour former NGC 7727 étaient autrefois ancrées par leurs propres trous noirs supermassifs, quelques vides assourdissants se sont associés pour se cacher près du centre de NGC 7727. Selon l’ESO, ces merveilles gravitationnelles sont la paire de trous noirs supermassifs la plus proche jamais découverte – et ils sont destinés à fusionner en un trou noir encore plus massif à l’avenir.

Briser une fusion galactique

Bien que la collision de deux galaxies semble assez violente, les chercheurs de l’ESO ont déclaré dans un communiqué de presse que “les étoiles individuelles ne se heurtent généralement pas car, par rapport à leurs tailles, les distances qui les séparent sont très grandes. Au contraire, les galaxies dansent l’une autour de l’autre , la gravité créant des forces de marée qui changent radicalement l’apparence des deux partenaires de danse.”

Dans l’image ci-dessus de NGC 7727, en fait, vous pouvez voir les soi-disant queues d’étoiles, de gaz et de poussière tourner autour. Ces queues sont le résultat de l’orbite des deux galaxies l’une autour de l’autre alors qu’elles se rapprochaient de plus en plus jusqu’à ce qu’elles se transforment en la galaxie de conglomérat asymétrique que nous voyons maintenant au centre de l’image.

“Nous voyons les traînées enchevêtrées créées lorsque les deux galaxies ont fusionné, éliminant les étoiles et la poussière l’une de l’autre pour créer les bras longs spectaculaires englobant NGC 7727. Certaines parties de ces bras sont parsemées d’étoiles, qui apparaissent sous forme de taches bleu-violet brillantes sur cette image. “, a déclaré l’ESO.

En ce qui concerne la situation du double trou noir de NGC 7727, si vous regardez au centre même de l’image, vous pouvez voir deux points très brillants. Chaque point représente un trou noir, et un gros plan de cette rencontre peut être vu dans l’image ci-dessous.

Ils ne sont distants que de 1 600 années-lumière, ce qui est incroyablement proche à l’échelle cosmique, et ils devraient s’écraser dans environ 250 millions d’années, très bientôt d’un point de vue cosmique.

Lorsque cela se produira finalement, la collision fera vibrer des ondulations à travers le tissu de l’espace et du temps – comme pourrait le dire la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein – et générera une force gravitationnelle si forte qu’elle sera tout simplement incompréhensible pour l’esprit humain.

Peut-être qu’une histoire similaire sera racontée lorsque la Voie lactée fusionnera avec Andromède. Nous savons que notre galaxie natale possède son propre trou noir, appelé Sagittaire A, et Andromède aurait également un vide de taille intermédiaire.