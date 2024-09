Des scientifiques identifient un nouveau groupe sanguin après 50 ans de mystère : ScienceAlert

Lorsqu’une femme enceinte a fait un prélèvement sanguin en 1972, les médecins ont découvert qu’il manquait mystérieusement une molécule de surface présente sur tous les autres globules rouges connus à l’époque.

Après 50 ans, cette étrange absence moléculaire a finalement conduit des chercheurs du Royaume-Uni et d’Israël à décrire un nouveau système de groupes sanguins chez l’homme.

« Cela représente une énorme réussite et l’aboutissement d’un long travail d’équipe, pour enfin établir ce nouveau système de groupes sanguins et être en mesure d’offrir les meilleurs soins à des patients rares, mais importants », a déclaré Louise Tilley, hématologue au National Health Service britannique. ditaprès presque 20 ans de recherche personnelle sur cette foutue bizarrerie.

Bien que nous soyons tous plus familiers avec le système de groupe sanguin ABO et le facteur rhésus (c’est la partie plus ou moins), les humains ont en fait de nombreux systèmes de groupes sanguins différents basé sur la grande variété de protéines et de sucres de surface cellulaire qui recouvrent nos cellules sanguines.

Notre corps utilise ces molécules antigéniques, entre autres fonctions, comme marqueurs d’identification pour séparer le « soi » des non-soi potentiellement dangereux.

Si ces marqueurs ne correspondent pas lors de la réception d’une transfusion sanguine, cette tactique de sauvetage peut provoquer des réactions voire s’avérer fatales.

La plupart des principaux groupes sanguins ont été identifiés au début du XXe siècle. Beaucoup de ceux découverts depuis, comme le système sanguin Er décrit pour la première fois par des chercheurs en 2022, n’ont d’impact que sur un petit nombre de personnes. C’est également le cas du nouveau groupe sanguin.

« Le travail était difficile car les cas génétiques sont très rares », explique Tilleul.

Des recherches antérieures ont révélé que plus de 99,9 % des personnes possèdent l’antigène AnWj qui manquait dans le sang du patient de 1972. Cet antigène vit sur une protéine de la myéline et des lymphocytesce qui a conduit les chercheurs à appeler le système nouvellement décrit le groupe sanguin MAL.

Lorsqu’une personne présente une version mutée des deux copies de son gène MAL, elle se retrouve avec un groupe sanguin AnWj-négatif, comme la patiente enceinte. Tilley et son équipe ont identifié trois patients avec ce groupe sanguin rare qui n’avaient pas cette mutation, ce qui suggère que parfois des troubles sanguins peuvent également provoquer la suppression de l’antigène.

« MAL est une très petite protéine dotée de certaines propriétés intéressantes qui la rendent difficile à identifier et nous obligent à poursuivre plusieurs pistes de recherche pour accumuler les preuves dont nous avions besoin pour établir ce système de groupe sanguin », explique Tim Satchwell, biologiste cellulaire de l’Université de l’Ouest de l’Angleterre.

Pour déterminer qu’ils avaient le bon gène, après des décennies de recherche, l’équipe a inséré le gène MAL normal dans des cellules sanguines qui étaient AnWj-négatives. Cela a effectivement délivré l’antigène AnWj à ces cellules.

La protéine MAL est connue pour jouer un rôle essentiel dans le maintien de la stabilité des membranes cellulaires et dans le transport cellulaire. De plus, des recherches antérieures ont révélé que l’AnWj n’est pas réellement présent chez les nouveau-nés mais apparaît peu de temps après la naissance.

Il est intéressant de noter que tous les patients AnWj-négatifs inclus dans l’étude partageaient la même mutation. Cependant, aucune autre anomalie ou maladie cellulaire n’a été associée à cette mutation.

Maintenant que les chercheurs ont identifié les marqueurs génétiques derrière la mutation MAL, les patients peuvent être testés pour voir si leur groupe sanguin MAL négatif est héréditaire ou dû à une suppression, ce qui pourrait être le signe d’un autre problème médical sous-jacent.

Ces anomalies sanguines rares peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur les patients. Plus nous les comprenons, plus nous pouvons sauver de vies.

Cette recherche a été publiée dans Sang.