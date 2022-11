Des scientifiques font revivre un virus vieux de 48 500 ans — RT World News

Une équipe internationale de chercheurs a ramené à la vie ce qu’ils croient être le virus le plus ancien jamais ressuscité

La fonte du pergélisol peut constituer un danger pour l’humanité, ont averti les scientifiques après avoir ravivé un ancien virus, qui est resté gelé pendant des dizaines de milliers d’années.

Ces virus sont toujours capables d’infecter des organismes vivants, a déclaré l’équipe internationale après avoir observé un total de neuf virus anciens découverts dans le pergélisol sibérien infectant des amibes dans un laboratoire.

Le plus ancien des virus récemment découverts a près de 50 000 ans, a déclaré l’équipe. “48 500 ans, c’est un record du monde” Jean-Michel Claverie, membre de l’équipe et chercheur à l’Université d’Aix-Marseille en France, a déclaré au New Scientist. Son équipe a étudié un total de sept virus anciens dans sa dernière étude. Le groupe a publié une préimpression de leur travail plus tôt en novembre.

Le groupe, qui comprend des scientifiques de Russie, de France et d’Allemagne, avait déjà réussi à faire revivre deux autres virus anciens, vieux de 30 000 ans. Les virus découverts et ressuscités par l’équipe sont considérés comme les plus anciens jamais ressuscités, bien que certains autres chercheurs aient affirmé avoir ressuscité des bactéries, qui auraient jusqu’à 250 millions d’années.















Tous les virus ressuscités par l’équipe appartiennent au type pandoravirus – un groupe de virus géants uniquement capables d’infecter des organismes unicellulaires comme les amibes. Pourtant, le fait que les neuf anciens virus étaient encore capables d’infecter des cellules vivantes après avoir passé des dizaines de milliers d’années dans le pergélisol signifie que d’autres virus – potentiellement contagieux pour les plantes, les animaux ou même les humains – piégés là-bas pourraient être libérés – et ravivés – comme eh bien, avertissent les scientifiques.

“Il y a un vrai danger” Claverie a déclaré, ajoutant que “il y a des bactéries et des virus qui sortent tous les jours.” Pourtant, il est impossible de déterminer avec précision le niveau de danger potentiel à l’heure actuelle, a ajouté le scientifique.

La Russie a déjà mis en garde contre le danger qui pourrait résulter du dégel continu du pergélisol causé par le changement climatique. Le dégel d’un sol profondément gelé depuis des siècles, voire des millénaires, pourrait encore contenir “certaines spores viables de bactéries et de virus” zombies “”, Nikolay Korchunov, un haut représentant russe au Conseil de l’Arctique, a déclaré à RT en 2021.

Moscou a déclaré qu’il considérait le danger comme suffisamment grave pour lancer un projet de biosécurité et a appelé tous les autres pays du Conseil de l’Arctique à le rejoindre. Outre la Russie, l’organisation intergouvernementale comprend les États-Unis, le Canada, le Danemark, la Norvège, l’Islande, la Finlande et la Suède.