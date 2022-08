Des scientifiques font pousser des embryons de souris avec des cœurs et des cerveaux fonctionnels SANS utiliser de sperme ou d’ovules dans une percée incroyable

Les SCIENTIFIQUES ont pour la première fois créé des embryons de souris avec des cœurs et des cerveaux fonctionnels – sans utiliser de sperme ni d’ovules.

Ils ont utilisé des cellules souches vierges pour faire pousser les embryons, le décrivant comme le «Saint Graal» de la création de la vie dans un laboratoire.

deux souris grises assises sur le grain. des souris mignonnes et moelleuses gâchent la récolte de céréales Crédit : Getty

Les embryons ont grandi pendant 8 jours et demi comme une grossesse naturelle et ont développé des cœurs battants et des cerveaux complètement formés.

Les scientifiques de l’Université de Cambridge qui ont créé les embryons espèrent les aider à étudier le cerveau pendant la grossesse sans utiliser d’animaux vivants.

Cela pourrait révéler pourquoi les humains font une fausse couche précoce, ont-ils déclaré dans la revue Nature.

La professeure Magdalena Zernicka-Goetz, responsable de l’étude, a qualifié le travail de “complexe et beau”.

Elle a déclaré: «Cela développe non seulement un cerveau, mais également un cœur qui bat et tous les composants qui composent le corps.

“C’est juste incroyable que nous soyons arrivés si loin.”

Le professeur David Glover, du California Institute of Technology, l’a qualifié de première démonstration du développement du cerveau antérieur.

Il a dit: “Cela a été une sorte de Saint Graal pour le terrain.”