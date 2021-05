Les retardigrades, parfois connus sous le nom d’ours aquatiques, sont des invertébrés microscopiques trouvés sur terre et dans les océans. L’humanité peut également les avoir récemment envoyés sur la Lune à bord du vaisseau spatial israélien écrasé Beresheet.

Les retardataires peuvent se dessécher et se mettre effectivement en stase pendant des périodes de temps extraordinairement longues, jusqu’à plusieurs années dans certains cas, grâce à un processus connu sous le nom de dessiccation.

Ils peuvent également résister à des températures glaciales ou à des eaux bouillantes, à des pressions extrêmement élevées ou au vide de l’espace, au zéro oxygène et même à une exposition au rayonnement cosmique.

L’astrochimiste Alejandra Traspas et l’astrophysicien Mark Burchell de l’Université du Kent ont entrepris de découvrir à quel point ces créatures microscopiques peuvent subir les punitions.

Alors que leur expérience, consistant à tirer les minuscules tardigrades à partir d’un pistolet à gaz léger à deux étages à des vitesses allant jusqu’à huit kilomètres par seconde (cinq miles par seconde) pouvait sembler cruelle, les chercheurs voulaient tester les limites de la panspermie, ou le propagation de la vie dans tout l’univers à bord d’astéroïdes et de comètes.

Ils ont gelé des groupes de tardigrades d’eau douce de l’espèce Hypsibius dujardini pour induire leur capacité d’hibernation avant de les tirer sur des cibles de sable contenues dans une chambre à vide dans leur laboratoire à des vitesses comprises entre 0,556 et 1,00 km par seconde.

Les tardigrades ont ensuite été extraits des cibles de sable en les immergeant dans l’eau. Un groupe témoin de 20 tardigrades a été congelé mais pas expulsé du pistolet, de sorte que les chercheurs ont pu comparer la rapidité avec laquelle chaque groupe est sorti de l’hibernation.

Dans le cas du groupe non dynamité, le processus de réanimation a duré environ huit ou neuf heures.

Pendant ce temps, les tardigrades explosés, ayant survécu à une vitesse d’impact allant jusqu’à 825 mètres par seconde, ont naturellement mis plus de temps à se rétablir. Les retardataires qui ont été tirés sur les cibles à la vitesse la plus élevée suivante, 901 mètres par seconde, se sont désintégrés à l’impact.

L’étude n’a pas directement répondu à la question de savoir si les tardigrades à bord du vaisseau spatial israélien écrasé Beresheet ont survécu ou non, mais les données finales envoyées par la sonde ont indiqué des vitesses verticale et horizontale de 134,3 m / s et 946,7 m / s respectivement.

«Le fait que des structures complexes subissent des dommages lors d’événements de choc n’est pas une surprise», les chercheurs ont écrit. «La particularité ici peut être que le rétablissement et la survie sont encore possibles jusqu’à ce que juste avant que les événements d’impact ne commencent à briser les tardigrades.»

En d’autres termes, il est possible que les tardigrades survivent à des impacts féroces sur les lunes en orbite autour de la Terre et d’autres planètes de notre système solaire. Cependant, ils auraient besoin d’être extrêmement chanceux, frappant leur nouvelle maison juste au bon angle et s’immobilisant dans une position à l’abri du rayonnement cosmique et d’autres éléments qui pourraient interférer avec leur processus de récupération.

Les chercheurs continueront d’étudier la capacité de survie à long terme des tardigrades foudroyés pour évaluer les effets durables du tir d’une arme à feu sur l’une des espèces les plus résistantes connues de l’humanité.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!