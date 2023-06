Des scientifiques font de graves prédictions sur les glaciers de l’Himalaya

La fonte des glaces pourrait avoir de profondes conséquences pour des millions de personnes dans la région, a averti un rapport

Certaines des chaînes de montagnes les plus connues au monde pourraient bientôt être méconnaissables en raison des ravages du changement climatique, après que des scientifiques ont averti dans un rapport que les glaciers de l’Himalaya pourraient perdre jusqu’à 75 % de leur glace d’ici la fin du siècle.

La perte de glace dans la région, qui comprend l’Everest et le K2, s’est accélérée de 65 % au cours des années 2010 par rapport à la décennie précédente, selon le rapport récemment publié par le Centre international pour le développement intégré des montagnes (ICIMOD) à Katmandou. Cela pourrait entraîner des inondations dévastatrices suivies d’une grave sécheresse affectant les 240 millions de personnes qui vivent dans les zones environnantes.

L’Hindu Kush Himalaya s’étend sur 3 500 kilomètres à travers l’Afghanistan, le Bangladesh, le Bhoutan, la Chine, l’Inde, le Myanmar, le Népal et le Pakistan.

« Nous perdons les glaciers, et nous les perdons dans 100 ans », l’auteur principal du rapport, le scientifique environnemental Phillipus Wester, a déclaré.

Selon le rapport, si les températures mondiales atteignent 1,5°C ou 2°C avant les niveaux préindustriels, la perte glaciaire dans la région sera d’environ 30 à 50 %. À 3 °C de réchauffement – ​​ce qui est généralement considéré comme la voie que les politiques climatiques actuelles permettront d’atteindre – les glaciers de l’est de l’Himalaya au Népal et au Bhoutan perdront 75 % de leur glace.

Les températures mondiales pour les années entre 2023 et 2027 devraient être entre 1,1 et 1,8 degrés Celsius plus chaudes que les moyennes de 1850 à 1900, selon l’Organisation météorologique mondiale.

« Dans les trois piliers de l’action climatique – dans l’atténuation, l’adaptation et les pertes et dommages – nous sommes au point mort ou allons dans la mauvaise direction », explique le professeur Saleemul Huq, spécialiste du climat, dans le rapport. « Les conséquences de l’inaction s’accélèrent de jour en jour. »

Le rapport a également averti que les flux d’eau glaciaire vers les 12 bassins fluviaux de la région devraient culminer d’ici le milieu du siècle. Cela aurait de graves conséquences pour les 1,6 milliard de personnes qui en dépendent comme approvisionnement en eau, car les sources se tarissent, entraînant une pénurie d’eau potable et des problèmes d’irrigation des cultures et d’entretien du bétail.

A ce titre, Izabella Koziell, directrice générale adjointe de l’ICIMOD a déclaré dans le rapport que « Les conséquences de la perte de cette cryosphère sont trop vastes pour être envisagées. Nous avons besoin que les dirigeants agissent maintenant pour éviter la catastrophe.

Certains gouvernements du monde ont commencé à prendre des mesures pour atténuer la future pénurie d’eau induite par le changement climatique. En mai, Pékin a révélé des plans pour un réseau d’eau révisé conçu pour réduire les risques d’inondations et de sécheresses, tandis que le Pakistan a conçu des systèmes d’alerte pour alerter en cas d’inondation des lacs glaciaires.