Des scientifiques fascinés par un homme extrêmement musclé de 93 ans

Un vieil Irlandais est si en forme qu’il fait l’objet d’une étude de cas. Et pour ceux qui ne font pas d’exercice régulièrement, gardez espoir : il n’a commencé à s’entraîner qu’à l’âge de 70 ans.

Comme le Washington Post rapportsles médecins affirment que le champion d’aviron en salle de 93 ans, Richard Morgan, a le cœur et le corps d’un homme dans la trentaine ou la quarantaine.

À 165 livres, soit 80 pour cent de muscle, il est clair pourquoi Morgan a attiré leur attention. Mais lorsque des chercheurs de l’Université de Limerick l’ont connecté à des appareils de surveillance vitaux et lui ont fait parcourir 2 000 mètres sur le rameur, ils ont été stupéfaits de constater que sa fréquence cardiaque était de 153 battements par minute, bien plus élevée que prévu pour son âge. âge et est considéré comme l’un des plus élevés enregistrés pour toute personne de son âge.

“Ce fut l’une des journées les plus inspirantes que j’ai jamais passées en laboratoire”, a déclaré Philip Jakemen, professeur à l’UL sur le vieillissement sain et la nutrition, qui a co-écrit une étude récente sur Morgan dans le Journal de physiologie appliquéedit WaPo.

Contrairement au regretté juge de la Cour suprême L’entraînement épuisant de Ruth Bader Ginsburg, la routine abrégée de Morgan est aussi simple que durable. Il utilise le rameur environ 40 minutes par jour, et environ 70 pour cent du temps, il garde les choses faciles, tandis que dans les 20 derniers pour cent de ce court laps de temps, il maintient un rythme moyen avant d’aller fort pendant les 10 derniers pour cent. .

Parallèlement à sa routine d’aviron, l’homme fort irlandais fait des fentes et des boucles avec des haltères deux ou trois fois par semaine jusqu’à ce que ses muscles se fatiguent, et mange un peu plus de protéines que la quantité quotidienne recommandée. Dans un monde de de plus en plus compliqué – et souvent dangereux – entraînements de marque et régimes à la mode, le modèle créé par Morgan est d’une simplicité rafraîchissante et facilement reproductible, même s’il peut avoir un peu de jus génétique supplémentaire pour le maintenir en forme à son âge avancé.

Selon Lorcan Daly, le petit-fils de l’homme qui travaille à l’Université technologique de Shannon en Irlande en tant que maître de conférences en sciences de l’exercice, Morgan n’a commencé à se remettre en forme qu’une vingtaine d’années auparavant, à l’âge de 73 ans, lorsqu’il a décidé sur un coup de tête d’aller dans un séance d’entraînement d’aviron avec un autre de ses petits-fils, qui était rameur collégial.

Comme pour la plupart des choses liées à la santé, la manière agile de l’Irlandais avec un rameur semble avoir une composante génétique, les générations précédentes s’engageant également dans le exercice réputé sain.

“Il n’a jamais regardé en arrière”, a déclaré Daly.

