SOUS la croûte terrestre se trouve un « océan » qui contient presque autant d’eau que les océans Pacifique, Atlantique et Indien réunis, ont découvert les scientifiques.

C’est le résultat d’une étude sur le manteau, la couche de la planète située entre la croûte et le noyau.

L’eau est emprisonnée dans le manteau – la couche de la planète entre la croûte et le noyau

L’eau est stockée dans des cristaux sous forme d’ions plutôt que de liquide. Crédit : Steve Jacobsen/Université Northwestern

“La quantité totale d’eau dans les profondeurs de la Terre est presque la même que la masse de l’eau des océans de la planète”, a déclaré le professeur Hogzhan Fei de l’Université de Bayreuth. Allemagne a déclaré au New Scientist.

Il est bien admis dans la communauté scientifique que les manteaux supérieur et inférieur sont secs.

Mais la question de savoir si la zone de transition entre eux est sèche reste un sujet de controverse.

Fei et ses collègues ont aspergé d’eau les roches typiques de la zone de transition du manteau – une zone tampon située entre 255 et 410 milles sous nous qui sépare les manteaux supérieur et inférieur.

Ils ont découvert que les niveaux de viscosité des roches humides correspondent aux niveaux mesurés du manteau.

Fei a déclaré : « Nous concluons donc que la zone de transition du manteau devrait être humide. »

Il est également possible que la Terre soit « mouillée jusqu’en son noyau ».

Une autre expérience révèle que la Terre fabrique sa propre eau à partir du manteau.

L’énorme réserve d’eau de la Terre pourrait provenir de réactions chimiques dans le manteau plutôt que de collisions avec des comètes riches en glace à l’époque primitive.

L’eau en dessous ne s’écoule pas mais est stockée.

Brisée en atomes composites d’hydrogène et d’oxygène, l’eau est enfermée dans les cristaux des minéraux environnants.

Lorsque l’eau s’échappe finalement des cristaux, elle peut être soumise à une telle pression qu’elle peut déclencher des tremblements de terre à des centaines de kilomètres sous la surface de la Terre – des tremblements dont les origines sont jusqu’à présent restées inexpliquées.

Professeur John Tse de l’Université de la Saskatchewan à Canada a déclaré au New Scientist : « L’eau formée dans le manteau peut atteindre la surface de plusieurs manières, par exemple en étant transportée par le magma sous la forme d’activités volcaniques. »

Il est possible que l’eau soit encore produite de cette façon au plus profond de la Terre aujourd’hui, et la même chose pourrait être vraie sur d’autres planètes.

On ne sait toujours pas quelle quantité d’eau terrestre provient du dessous de la croûte.

La communauté scientifique continue de débattre des origines potentielles de l’eau sur notre planète.

Steven Jacobsen, de l’Université Northwestern de l’Illinois, a partagé avec New Scientist : “C’est une question clé sur l’évolution de la Terre, qui s’étend également aux planètes extrasolaires.”

Auparavant, les scientifiques avaient détecté un élément mystérieux dans la lave ancienne, ce qui a conduit à des théories selon lesquelles le noyau terrestre fuirait.