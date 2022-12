Des scientifiques explorent l’utilisation de cellules solaires aussi fines que du papier pour générer de l’énergie renouvelable

Des scientifiques américains ont développé des matériaux à couches minces avec des cellules photovoltaïques capables de produire de l’énergie. Beaucoup plus légers que les panneaux solaires classiques, ils peuvent être ajoutés sur tout type de surface, y compris les vêtements !. maginez des films photovoltaïques ultra-fins à apposer sur votre rebord de fenêtre, le dos de votre smartphone ou encore vos vêtements ! C’est l’idée d’une équipe de recherche du Massachusetts Institute of Technology (MIT) qui a mis au point des couches minces de cellules photovoltaïques. Fabriqués à partir d’encres électroniques semi-conductrices imprimables, ces appareils sont capables de générer environ 370 watts de puissance par kilogramme, soit environ 18 fois plus que les panneaux solaires conventionnels, tout en pesant un centième de leur poids, affirment les chercheurs.

Bien qu’ultra-fins, ces films sont robustes, car ils sont protégés par un substrat en tissu composite léger (13 grammes par mètre carré), mais très résistant. Selon les chercheurs — dont le projet est décrit dans un article publié sur le site de la revue scientifique Small Methods — ces mini panneaux solaires textiles ont réussi à maintenir 90 % de leur capacité de production d’électricité même après avoir été enroulés et déroulés plus de 500 fois. !

C’est un projet aussi novateur que prometteur, puisque ces appareils pourraient être adaptés pour être utilisés sur de nombreuses surfaces, dont l’étendue pourrait largement dépasser celles que l’on retrouve dans nos maisons. “Par exemple, ils pourraient être intégrés aux voiles d’un bateau pour fournir de l’énergie en mer, collés sur des tentes et des bâches déployées lors d’opérations de récupération après sinistre, ou appliqués sur les ailes de drones pour étendre leur portée de vol”, ont déclaré les chercheurs. expliquer dans un article de blog.

Mais avant que cela puisse être réalisé, les scientifiques du MIT devront poursuivre leurs recherches. L’un des matériaux qui composent les cellules de l’appareil est peu résistant à l’humidité et au contact de l’oxygène atmosphérique. L’enjeu est de trouver une solution pour protéger l’appareil, tout en gênant le moins possible sa légèreté et sa facilité de transport.

«Envelopper ces cellules solaires dans du verre épais, comme c’est le cas avec les cellules solaires au silicium traditionnelles, minimiserait la valeur de l’avancement actuel, de sorte que l’équipe développe actuellement des solutions d’emballage ultra-minces qui n’augmenteraient que légèrement le poids de l’ultra-léger actuel. appareils », explique Jeremiah Mwaura, chercheur au Laboratoire de recherche en électronique du MIT, dans un communiqué.

