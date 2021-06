Des scientifiques expliquent pourquoi la jeune Terre était plus chaude malgré un soleil plus faible

En juillet 1972, le célèbre astronome Carl Sagan, avec son collègue George Mullen, a soulevé une question mystérieuse pour la communauté scientifique. Il a souligné qu’il y a environ trois à quatre milliards d’années, lorsque la Terre était encore jeune, le Soleil brillait avec seulement 70 % de son énergie par rapport à aujourd’hui. À l’époque, la terre, qui était totalement recouverte d’océans, aurait dû geler faute de chaleur suffisante. Cependant, les données ont montré que le climat de la terre était non seulement étonnamment chaud, mais que les océans atteignaient 70 degrés Celsius. Maintenant, les scientifiques ont résolu ce mystère – également connu sous le nom de « paradoxe du jeune soleil faible » – expliquant que la raison du réchauffement de la terre était les niveaux très élevés de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère de notre planète.

Pour mettre en perspective les données recueillies à partir de la mesure des isotopes de l’oxygène sur d’anciennes roches siliceuses et calcaires, qui fonctionnent comme des géothermomètres, les scientifiques ont utilisé des modèles avec des explications possibles du paradoxe. Les modèles ont également pris en compte le changement possible de la composition isotopique de l’oxygène de l’eau de mer, ce qui a été considéré comme improbable pendant longtemps. Une forte concentration de CO2 dans l’atmosphère terrestre primitive signifierait que le CO2 a modifié la composition de l’eau de mer. Si cela est vrai, la température de l’eau de mer aurait en réalité été proche de 40 degrés par celsius, contrairement à ce qui a été observé par les géothermomètres qui ne prennent pas en compte le changement de composition.

Le climat chaud et l’eau de mer apparemment chaude, « les deux phénomènes ne peuvent s’expliquer que par des niveaux élevés de CO2 », explique Daniel Herwartz, l’un des auteurs de l’étude, dans un communiqué de presse par l’Université de Cologne. Les recherches de Herwartz, sur lesquelles il a travaillé avec trois autres scientifiques, ont été publiées dans les Actes de la National Academy of Sciences.

Les scientifiques expliquent qu’au fil du temps, à mesure que la tectonique des plaques a émergé et que les continents ont commencé à se former, le CO2 a fortement chuté de l’atmosphère et s’est converti en calcaire ou a été piégé dans le manteau terrestre.

