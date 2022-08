Des scientifiques expliquent les ” masses mystérieuses ” découvertes sur le fond marin

Tête de serpillère. Pom pom. Tribble sous-marin. Lorsque les scientifiques du Monterey Bay Aquarium Research Institute ont repéré des « masses mystérieuses » sur le fond marin du golfe de Californie au Mexique, ils se sont d’abord gratté la tête. Quelles étaient ces choses bizarres, tentaculaires ? Un Déclaration MBARI mardi l’a éclairci. Ces animaux étaient des vers spaghetti.

Les vers spaghetti sont connus sous leur nom scientifique de Biremis. Les spécimens repérés par un véhicule télécommandé MBARI se sont avérés être une nouvelle espèce. “Biremis n’a pas d’yeux, pas de branchies et manque de soies ou de soies évidentes le long de ses segments corporels”, a déclaré l’institut. “Il est également inhabituel car ses tentacules sont gonflés, ce qui lui donne l’apparence de pompon qui a attiré l’attention des chercheurs.”

Vous devez regarder la vidéo pour voir l’une de ces créatures orangées se détendre sur le fond marin et avoir l’air très sereine.

Les vers de fond ont pour la plupart été repérés à des profondeurs supérieures à 6 600 pieds (2 000 mètres). Auparavant, ils n’avaient été trouvés qu’aux Bahamas. Ils utilisent leurs tentacules pour piéger les particules de nourriture.

C’est une chose de reconnaître ce merveilleux ver comme une nouvelle espèce et c’en est une autre d’en faire une description formelle et de lui donner un nom. MBARI a déclaré que les scientifiques s’efforçaient d’en savoir plus sur son apparence, sa génétique et son histoire naturelle. Au moins ces bestioles funky ont une explication, contrairement à celles des trous étranges dans le fond marin repéré par une autre expédition océanique.

MBARI a déclaré que les spectaculaires vers spaghettis montrent comment les scientifiques font de nouvelles découvertes sous les vagues et comment ces animaux sont menacés par la surpêche, la pollution et le changement climatique. Les chercheurs de l’institut ont découvert 240 nouvelles espèces au cours des 35 dernières années, dont 30 sont des vers. Ce dernier n’est pas tout à fait un monstre spaghetti volant. Plus comme un monstre de spaghetti nageant.