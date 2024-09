Des scientifiques étudient l’augmentation des cancers à début précoce et proposent de nouvelles stratégies pour lutter contre l’épidémie croissante

L’augmentation des cancers à apparition précoce redéfinit les priorités de santé publique, alors que les scientifiques identifient les facteurs environnementaux et liés au mode de vie à l’origine de l’épidémie et appellent à des traitements innovants et à des mesures préventives.

Revoir: Cancers à début précoce : bases biologiques et implications cliniquesCrédit photo : Lightspring / Shutterstock

Une étude récente publiée dans la revue Rapports sur les cellules de médecine ont discuté des cancers à début précoce (EO) et de leurs implications.

L’épidémiologie du cancer a considérablement changé en raison de l’incidence croissante des cancers sporadiques EO. Traditionnellement détectés chez les adultes plus âgés (> 65 ans), ces cancers sont de plus en plus diagnostiqués chez les personnes de moins de 50 ans, même chez celles âgées de 15 à 39 ans. Ce changement a été observé pour la première fois aux États-Unis dans les années 1980 et confirmé plus tard dans le monde entier dans les années 1990.

Par conséquent, comprendre pourquoi ce phénomène s’est produit et définir un traitement pour les jeunes adultes atteints de cancer restent des priorités absolues en matière de recherche.

L’étude souligne le besoin urgent de collaborations de recherche mondiales à grande échelle et d’intégration de données provenant de sources épidémiologiques, cliniques et biologiques.

Les auteurs ont formulé des hypothèses et suggéré des approches globales et translationnelles pour lutter contre cette épidémie.

Observations et hypothèses cliniques

L’émergence des cancers EO comme principale cause de mortalité chez les personnes âgées de 15 à 49 ans souligne la pertinence clinique de leur recrudescence.

L’incidence mondiale des cancers EO a augmenté d’environ 80 % entre 1990 et 2019. Les projections suggèrent que les cancers du sein, gastro-intestinaux et du rein seront les cancers les plus courants chez les personnes âgées de 20 à 49 ans au cours des 15 prochaines années.

D’ici 2030, on estime qu’un tiers de tous les cas de cancer colorectal seront diagnostiqués chez des personnes de moins de 50 ans.

Par conséquent, le cancer colorectal EO est la première cause de mortalité par cancer chez les hommes américains âgés de 20 à 49 ans. L’identification des caractéristiques biologiques des cancers EO est essentielle pour déterminer les options prophylactiques et thérapeutiques efficaces.

L’augmentation de l’incidence du cancer de l’œsophage a encouragé les recherches sur les mécanismes sous-jacents, en se concentrant sur l’exposome. L’exposome désigne l’ensemble des expositions environnementales auxquelles les individus sont exposés, à partir de la période prénatale.

Les auteurs énumèrent les hypothèses testables suivantes en relation avec la hausse sans précédent des cancers EO.

À quelles substances environnementales les milléniaux et les générations suivantes ont-ils été exposés et ont-ils changé au cours des dernières décennies, ce qui a potentiellement augmenté l’incidence du cancer de l’OE depuis les années 1990 ?

De plus, l’EO-CRC diverge-t-il de la voie acceptée de la tumorigenèse colorectale (la cascade adénome-carcinome) ?

De plus, ces tumeurs suivent-elles le même chemin (établi) plus rapidement que chez les personnes plus âgées, ou ont-elles des trajectoires évolutives distinctes ?

De plus, si ces tumeurs et leurs microenvironnements sont différents, la réponse et la résistance des cancers EO aux agents anticancéreux existants pourraient-elles être différentes de celles des cancers chez les patients plus âgés ?

Répondre à ces questions aura de profondes implications pour les stratégies de prévention secondaire et permettra le développement de traitements plus efficaces et personnalisés.

Cela pourrait nécessiter le développement de nouvelles stratégies de dépistage, telles que des méthodes plus fréquentes et non invasives comme des tests sanguins adaptés pour détecter ces cancers à progression rapide.

Impact des changements d’exposome

La plupart des cancers EO sont attribués à des modifications génétiques héréditaires et la prévalence des cas héréditaires est restée stable au fil du temps.

Néanmoins, seulement 20 à 30 % des cancers du pancréas EO et des CCR EO sont héréditaires, tandis que le reste est sporadique. Les causes sous-jacentes sont probablement associées à l’exposome.

L’industrialisation sans précédent du siècle dernier a considérablement amélioré l’espérance de vie et le bien-être des animaux. On a ainsi assisté à une augmentation exponentielle des substances avec lesquelles les humains et les animaux interagissent dès la période prénatale.

Par conséquent, les cancérogènes potentiels ont également augmenté. Des données récentes suggèrent que des cancérogènes spécifiques, tels que le 2-amino-1-méthyl-6-phénylimidazo[4,5-b]la pyridine (PhIP), un composé présent dans les viandes grillées, et les colorants alimentaires comme le Red40, pourraient contribuer aux cancers des huiles essentielles.

Cependant, le potentiel cancérigène de la plupart des substances commerciales, y compris celles utilisées dans les aliments et les boissons, est inconnu.

L’inflammation métabolique subclinique chronique et la mutagenèse induites par le mode de vie occidental pourraient avoir contribué aux cancers dans la population jeune.

L’occidentalisation du régime alimentaire a augmenté l’exposition à des substances cancérigènes connues, telles que les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les composés N-nitrosés, etc., largement utilisés dans les plats surgelés, les fast-foods et les charcuteries, en particulier dans les zones métropolitaines.

De plus, la pollution atmosphérique, en particulier les PM2,5, a été impliquée dans le développement de cancers du poumon en favorisant le stress oxydatif et la régulation immunitaire négative. Ces molécules, accompagnées de déficits nutritionnels protecteurs, pourraient avoir contribué à l’augmentation des cancers EO en favorisant le stress oxydatif et en induisant des adduits à l’ADN.

De plus, l’obésité, une faible activité physique, le diabète, le syndrome métabolique et des conditions socioéconomiques moins favorables associées à une consommation plus élevée d’aliments de mauvaise qualité et transformés ont été corrélés à un risque élevé de cancer de l’OE.

L’étude attire également l’attention sur les préoccupations émergentes concernant les micro- et nanofibres plastiques, qui peuvent servir de vecteurs à d’autres substances cancérigènes et sont liées à des risques sanitaires à long terme, notamment le cancer. En outre, l’utilisation d’engrais, d’antibiotiques, d’hormones et de pesticides dans l’agriculture et l’élevage pourrait être associée à l’incidence croissante des cancers EO.

Il convient de noter que les modifications de l’exposome ne se limitent pas à l’exercice physique et aux habitudes alimentaires. L’utilisation inconsidérée de médicaments courants pourrait être liée aux cancers EO en raison de leur génotoxicité pour les cellules humaines et de leur impact sur le microbiote intestinal.

De plus, l’exposition à des agents pathogènes spécifiques pourrait être cancérigène pour les cellules humaines. L’étude suggère que l’utilisation accrue d’antibiotiques, en particulier pendant l’enfance, pourrait perturber le microbiote intestinal, augmentant ainsi le risque de cancers gastro-intestinaux à EO.

Il a récemment été signalé que la pollution de l’air favorisait le développement du cancer du poumon non à petites cellules.

Améliorations dans la gestion du cancer EO

Le fait que les cancers EO soient biologiquement distincts des cancers à apparition tardive peut avoir des implications sur l’efficacité des modalités thérapeutiques médicales et chirurgicales.

Les cliniciens ont tendance à surtraiter les patients atteints de cancer EO avec des approches plus intensives malgré le manque de preuves d’amélioration des bénéfices en termes de survie.

Il a été émis l’hypothèse que certains cancers EO (spécifiques) pourraient avoir une réponse différente aux traitements généralement efficaces dans les cancers à apparition standard.

Les auteurs préconisent des approches thérapeutiques plus ciblées, soutenues par un profilage multi-omique, pour découvrir des altérations moléculaires spécifiques dans les cancers EO.

Le développement de thérapies sur mesure nécessitera un profilage complet (multi-omique) des cancers EO pour découvrir les caractéristiques moléculaires sous-jacentes aux altérations médicamenteuses.

En outre, l’exploration de nouveaux schémas thérapeutiques peut inclure des combinaisons de thérapies ciblées nouvelles/existantes, d’immunothérapies et de chimiothérapies conventionnelles.

Ces efforts de recherche devraient également viser à minimiser les effets indésirables et à améliorer la qualité de vie globale.

Intégrome du cancer EO

Il sera difficile de démêler les interactions et les effets des expositions, des prédispositions, des trajectoires évolutives et de la tumorigenèse des cancers EO.

Cependant, l’intégration efficace des études épidémiologiques et de cohorte, des biobanques d’échantillons de cancer EO dédiées, des données clinicopathologiques et d’exposition et des plateformes de modèles précliniques sera essentielle au succès.

Cette approche intégrée a été baptisée « intégrome du cancer EO » par les auteurs, représentant un cadre complet pour étudier les cancers EO.

Les auteurs pensent que cela pourrait conduire à terme au développement de l’intégrome du cancer EO. Des premières mesures ont été prises dans cette direction, ce qui suggère une faisabilité.

La disponibilité croissante des outils d’intelligence artificielle sera cruciale pour intégrer l’omique aux données cliniques et épidémiologiques.

Les modèles précliniques contribueront à tester fonctionnellement et mécanistiquement les hypothèses spécifiées.

Remarques finales

Dans l’ensemble, il est nécessaire de démêler les causes des cancers EO pour protéger les générations futures de cette épidémie.

À ce titre, l’étude a illustré comment les résultats épidémiologiques, cliniques et expérimentaux translationnels devraient être intégrés pour développer une base de connaissances complète sur la biologie du cancer EO.

Les chercheurs soulignent que la lutte contre l’épidémie de cancer EO nécessitera un effort mondial et coordonné, tirant parti des technologies émergentes comme l’IA et la multi-omique pour découvrir de nouvelles perspectives biologiques.