Des scientifiques et des Premières Nations de Dawson City creusent profondément dans notre avenir face aux changements climatiques

Les Premières nations, les scientifiques et les experts en changement climatique expliquent comment le paysage du Yukon, façonné par le pergélisol, est en train de fondre et ce que cela signifie pour l’adaptation, l’utilisation des terres, l’industrie et la faune.

La question est le thème principal de la Conférence sur le pergélisol du nord du Yukon, une collaboration entre les gouvernements Tr’ondëk Hwëchin et Vuntut Gwitchin, la Première Nation des Na-Cho Nyak Dun et l’Association canadienne du pergélisol. La conférence dure toute la semaine.

Le déplacement du pergélisol est particulièrement visible à Dawson City, a déclaré Jackie Olson, une citoyenne Tr’ondëk Hwëchin qui a vécu dans la communauté toute sa vie.

“Les bâtiments commencent à se tordre. Vous pouvez le voir dans les vieux bâtiments qui n’ont jamais été touchés… comment ils commencent à s’incliner. Donc, la preuve du pergélisol est là.”

Olson a déclaré que le partage de plus d’informations sur le changement climatique pousserait les décideurs à agir.

“En tant qu’individu, cela peut sembler une tâche impossible, mais si nous commençons tous à y penser… nous pouvons apporter cette information avec nous et en parler davantage… intellectuellement, afin que les personnes capables de faire le changement l’entendent. “

Olson a déclaré que le temps devient plus imprévisible, les incendies brûlent plus intensément, les glaciers changent et les animaux aussi.

“Je pense qu’il est très important que le message passe par cette Première Nation [and Elders’] les voix comptent et elles ont énormément à apporter et elles doivent être entendues », a-t-elle déclaré.

“Les jeunes sont là-dessus. Je dois juste dire, n’abandonnez pas. Ne perdez pas la foi, car nos ancêtres nous soutiennent et ils continueront de nous guider partout où nous irons.”

La patinoire de hockey, la piste de curling, le salon de curling et le deuxième étage du bâtiment administratif de Dawson City ont été fermés en 2017 en raison du déplacement du pergélisol. (Google Maps)

Chris Burn, un expert du pergélisol et de la glace de sol de l’Université Carleton, a organisé cette conférence et a passé quatre décennies à étudier le pergélisol au Yukon.

Burn a déclaré que si les grandes conférences qui nécessitent de voler et de conduire provoquent leurs propres émissions, cela permet aux scientifiques et aux Premières Nations d’établir des relations et d’approfondir leur compréhension des impacts directs du dégel du pergélisol sur les communautés.

“Ce n’est pas quelque chose qui est généralement apprécié dans la formation de nombreux scientifiques occidentaux”, a déclaré Burn. Il y a environ 20 ans, il y avait peu de perturbations du pergélisol sur la route Dempster.

À l’extrémité nord du territoire traditionnel des Na-Cho Nyak Dun, il existe de « nombreuses » perturbations du pergélisol qui peuvent être observées à des kilomètres à la ronde ».

“Des choses se produisent qui ne se sont pas produites depuis 14 000 ans”, a déclaré Burn, et bon nombre de ces changements présentent des risques pour les poissons et la faune.

Une section de l’autoroute Dempster. (Avery Zingel/CBC)

Le “nouveau monde” du dégel du pergélisol

Les Vuntut Gwitchin d’Old Crow sont aux premières loges du changement climatique, où le dégel du pergélisol provoque l’effondrement des terres dans la rivière.

Le chef des Vuntut Gwitchin, Dana Tizya-Tramm, a déclaré que le dégel du pergélisol finira par affecter les poissons et la faune. Il a déclaré à CBC que les discussions de cette conférence portaient sur nos générations futures.

“Nous devons vraiment nous rassembler car les décisions que nous prenons maintenant sont exponentielles et résonneront, et ces décisions sont basées sur la qualité des conversations d’aujourd’hui.”

Le chef de la Première Nation des Vuntut Gwitchin, Dana Tizya-Tramm, pose pour une photo devant la rivière Porcupine à Old Crow le 22 juillet. (Jackie Hong/CBC)

La conférence, qui s’est tenue toute la semaine, comprend des visites sur le terrain pour voir de première main les effets du dégel du pergélisol.

La conférence discutera des géorisques d’un climat changeant, comme les glissements de terrain ou le naufrage des routes et des maisons, et “le grand géorisque” du carbone libéré par le pergélisol en train de fondre, a déclaré Burn.

Les délégués discuteront également de l’adaptation au changement climatique, y compris de la façon dont l’exploitation minière pourrait changer en fonction de la chimie modifiée des eaux souterraines et de l’eau entrant en contact avec des roches qui n’ont pas été touchées depuis des milliers d’années, a-t-il déclaré.

Bill Slater, un consultant en environnement, a déclaré qu’un avenir avec la fonte du pergélisol affectera la façon dont nous planifions les projets miniers et la fermeture et la remise en état des mines existantes. (Chris MacIntyre/CBC)

“C’est un nouveau monde dans lequel l’environnement du pergélisol nous dit que nous sommes… Les gens qui vivent ici nous disent ce que ces choses signifient pour eux et cela informe les scientifiques afin qu’ils comprennent que leur travail… est en fait d’intérêt direct. impact sur les gens.”

Bill Slater a siégé à un panel sur les adaptations, comme la possibilité de planifier la fermeture de projets miniers face au dégel du pergélisol.

Slater a travaillé dans le domaine de la gestion de l’eau au Yukon pendant 30 ans et en tant que consultant auprès des gouvernements autochtones sur les impacts des projets d’exploitation minière et de nettoyage des mines.

Le dégel peut affecter la stabilité des terres.

Cette image aérienne montre le site d’un effondrement du pergélisol en 2021 qui a provoqué un glissement de terrain dans le fleuve Yukon près de Whitehorse. Le glissement de terrain s’est glissé à moins de 55 mètres de la route de l’Alaska, visible au bas de l’image. (Université du Yukon)

Il a déclaré que les conversations sur le changement climatique sont souvent centrées sur les émissions des véhicules ou la combustion de carburant, mais rarement sur le type d’émissions qui pourraient être créées en creusant une zone humide et en libérant du carbone qui a été stocké pendant des milliers d’années.

“Nous devons être plus complets … dans notre examen des implications des projets que nous réalisons et de la manière dont ils pourraient affecter le pergélisol” et les utilisations traditionnelles des terres, a-t-il déclaré.