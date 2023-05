Des scientifiques esquissent les menus du futur

Kocho , un aliment produit à base d’ensete, servi avec une sauce au miel et au poivron rouge.

Plus tôt cette année, les acheteurs du Royaume-Uni ont été confrontés à une pénurie de fruits et légumes frais, certaines épiceries du pays rationnant des produits comme les tomates, la laitue et les poivrons.

Les raisons de la rareté des ingrédients cruciaux pour une salade savoureuse étaient complexes et variées, allant des prix élevés de l’énergie aux conditions météorologiques défavorables dans les pays fournisseurs.

Bien que la pénurie se soit plus ou moins atténuée, elle a mis en évidence la fragilité de notre système alimentaire et l’énorme importance de la sécurité alimentaire.

En 2022, un rapport majeur des Nations Unies ont montré l’ampleur du problème.

« Entre 702 et 828 millions de personnes ont été touchées par la faim en 2021 », indique le rapport sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde.

Le rapport de l’ONU a mis en évidence les « principaux moteurs de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition : les conflits, les extrêmes climatiques et les chocs économiques, combinés à des inégalités croissantes ».