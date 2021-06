Des scientifiques enregistrent des sons inédits de la chasse au lynx du Canada et ils sont terrifiants

Des scientifiques de quatre universités canadiennes ont utilisé des Fitbits et des micros espions pour enregistrer plus de 14 000 heures de son de la vie secrète du lynx du Canada, un prédateur nord-américain de taille moyenne ressemblant à un chat. On le trouve généralement partout au Canada et dans la région nord-américaine des États-Unis. Le lynx du Canada est difficile à étudier pour les chercheurs en raison de sa nature insaisissable. Cela a conduit les chercheurs à utiliser la dernière technologie miniaturisée pour mieux comprendre leur vie, une première dans la recherche sur la faune à distance. Les chercheurs ont attaché des accéléromètres et de petits enregistreurs audio comme colliers aux animaux, qui sont l’un des principaux prédateurs de la forêt boréale du Canada.

Sur 26 lynx faisant l’objet de l’étude, les chercheurs ont déployé un total de 39 colliers avec les appareils d’enregistrement qui ont capturé plus de 14 470 heures de données.

« La première fois que vous parcourez les fichiers audio… vous n’entendez que le chaos. Et puis cliquez un peu plus loin et vous entendez ce que vous pensez être des os qui craquent », a déclaré Emily Studd, chercheuse principale et boursière postdoctorale à l’Université de l’Alberta, dans une entrevue SCS.

Dans l’audio enregistré, on peut entendre les animaux se lier, se battre, se nettoyer et même pleurnicher après avoir perdu un repas. Studd et ses collègues ont passé cinq ans sur l’étude qui offre à la communauté scientifique un aperçu de la vie des animaux. « J’ai passé trois ans sur le terrain à les suivre spécifiquement, et je les ai rarement vus », Studd souligne les défis de l’étude des prédateurs. ‘ des vies. Selon elle, parce que les prédateurs ont besoin de se faufiler sur leurs proies, ce sont des animaux naturellement secrets.

Le nouveau étude, qui a été publié dans la revue Methods of Ecology and Evolution de la British Ecological Society, ouvre une nouvelle possibilité d’utiliser ces technologies pour étudier et surveiller le comportement de chasse des prédateurs. Ces technologies peuvent permettre de documenter même les plus petites activités d’animaux insaisissables.

