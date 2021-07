Des scientifiques effectuent une analyse horaire sur la privation de sommeil et trouvent des résultats surprenants

Une bonne nuit de sommeil est essentielle pour un corps et un esprit sains. Un horaire de sommeil inapproprié affecte l’humeur, le fonctionnement du corps, les capacités mentales et l’état émotionnel. Elle a également un impact sur la prise de décision et la créativité d’un individu. Le signal que votre cerveau envoie à certaines parties du corps peut également être retardé. La privation de sommeil pendant une nuit peut également gâcher votre journée suivante et votre fonctionnement sera entravé. Cependant, pour certaines personnes, une bonne nuit de sommeil n’est pas une option. Peu importe à quelle heure ils se couchent, le sommeil est loin. De tels individus sont connus sous le nom d’insomniaques et le trait de « ne pas pouvoir dormir est appelé insomnie ».

De nombreuses recherches ont été menées qui mettent en évidence l’importance du sommeil pour le corps humain. Maintenant, une entreprise de matelas appelée Otty s’est associée à Hussain Abdeh, qui est directeur clinique et pharmacien surintendant chez Medicine Direct. L’association conjointe des deux nous a apporté une étude qui explique comment « ne pas dormir suffisamment » pourrait affecter le corps humain.

L’entreprise a créé une représentation CGI, à travers 4 graphiques, pour mettre en évidence l’impact.

24 heures –

Le premier graphique présente l’état du corps humain après 24 heures de mauvais sommeil. Certains effets secondaires courants sont la somnolence, le traitement du cerveau est réduit et le cerveau humain n’est pas capable de se concentrer. Les individus peuvent également être plus irritables lorsqu’ils réagissent à des situations simples et font face à des sautes d’humeur. Les yeux deviennent gonflés en raison d’un déséquilibre hydrique et le corps est confronté à des réflexes neurologiques provoquant des tremblements et des contractions musculaires.

72 heures –

Si le corps ne dort pas suffisamment pendant 72 heures d’affilée, le cerveau commence à avoir des hallucinations complexes. Les individus peuvent ressentir la mauvaise humeur, la paranoïa et la dépersonnalisation, qui est essentiellement le sentiment de perdre le contrôle de vos organes sensoriels. De plus, la peau devient plus pâle, la vision est floue et les yeux commencent à faire mal. La contraction musculaire ressentie en 24 heures peut devenir aiguë.

1 semaine –

La privation de sommeil pendant 1 semaine affecte gravement le cerveau. Les individus ne peuvent ressentir aucune sorte d’émotion et le sentiment de détachement du présent est accru. Le niveau d’humidité du corps est également affecté et la peau devient plus sèche en raison du manque de sommeil et du changement de l’équilibre naturel du pH. La qualité du collagène produit dans le corps diminue également et des rides peuvent commencer à apparaître sur la peau.

1 mois –

Les personnes confrontées à une privation de sommeil pendant un mois sont très fréquemment confrontées au stress et à l’anxiété, et dans certains cas, cela conduit à des attaques de panique. Les hallucinations continuent et elles ne font qu’empirer. Les individus ne parviennent pas à faire la différence entre la réalité et ce qu’ils ont en tête. Le corps subit une transpiration extrême, une perte de poids rapide et des fonctions intestinales irrégulières. Chez les femmes, le déséquilibre hormonal, dû à un sommeil irrégulier ou insuffisant, peut provoquer une ménopause soudaine.

