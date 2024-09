Des scientifiques effacent les « mauvais souvenirs » pour améliorer le traitement à long terme de la maladie de Parkinson

Pas de publicité ! Cliquez ici pour vous abonner à PsyPost et soutenir le journalisme scientifique indépendant !

Dans une étude récente publiée dans Journal des neurosciencesDes chercheurs de l’Université d’Alabama à Birmingham ont découvert une avancée potentielle dans le traitement de la maladie de Parkinson. En se concentrant sur un effet secondaire courant des traitements contre la maladie de Parkinson appelé dyskinésie, une maladie caractérisée par des mouvements incontrôlables, l’équipe a identifié une protéine comme facteur critique de la « mauvaise mémoire motrice » du cerveau. En bloquant cette protéine, ils ont pu stopper la dyskinésie dans des modèles animaux, offrant l’espoir de traitements plus durables et plus efficaces contre la maladie de Parkinson.

La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative progressive qui affecte principalement les fonctions motrices. La perte de neurones producteurs de dopamine dans le cerveau entraîne des symptômes tels que des tremblements, une raideur et des difficultés d’équilibre et de mouvement. L’un des traitements les plus efficaces pour gérer ces symptômes est la lévodopa, un médicament qui aide à reconstituer les niveaux de dopamine.

Cependant, l’utilisation à long terme de la lévodopa peut entraîner un effet secondaire grave : la dyskinésie, un état dans lequel les patients développent des mouvements incontrôlables qui s’aggravent avec le temps. Pour de nombreux patients, l’apparition de dyskinésies limite l’utilité de la lévodopa, les obligeant à réduire leur dose ou à interrompre complètement le traitement, malgré ses bienfaits.

Au lieu de chercher des traitements entièrement nouveaux, l’équipe de recherche a voulu s’attaquer au problème de la dyskinésie en l’empêchant de se produire. Ils ont émis l’hypothèse que la dyskinésie pouvait être traitée comme une « mauvaise mémoire motrice » – une réponse inadaptée à la lévodopa que le cerveau « mémorise » et répète. En comprenant et en ciblant les mécanismes à l’origine de cette mauvaise mémoire, ils ont pensé qu’il serait possible d’effacer ou de prévenir le développement de la dyskinésie.

« La maladie de Parkinson est causée par la mort des neurones qui produisent la dopamine et qui sont essentiels à la coordination des mouvements. Actuellement, le meilleur traitement pour la maladie de Parkinson consiste à remplacer directement la perte de dopamine en administrant un médicament précurseur de la dopamine, la L-DOPA. Si le traitement à la L-DOPA est très utile pour améliorer les symptômes de la maladie de Parkinson à court terme, un traitement à long terme à la L-DOPA conduit au développement de mouvements et de postures incontrôlables, connus sous le nom de dyskinésie induite par la L-DOPA », explique l’auteure de l’étude Karen L. Eskow Jaunarajs, professeure adjointe de neurologie à l’Université d’Alabama à Birmingham.

« Malheureusement, même si le traitement à la L-DOPA est interrompu pendant une période prolongée, lors de ce que l’on appelle les « vacances médicamenteuses », ces mouvements incontrôlables reviennent rapidement une fois que le patient reprend le traitement. On aurait presque dit que le cerveau formait une mémoire motrice à chaque fois qu’un patient recevait un traitement à la L-DOPA, et que cette mémoire était ensuite rappelée à chaque exposition ultérieure à la L-DOPA. En raison de ces chevauchements entre la mémoire motrice et la mémoire comportementale, nous nous sommes demandés si nous abordions la dyskinésie comme un mauvais souvenir, pourrions-nous trouver des moyens de faire oublier au cerveau son historique de traitement précédent et de fournir un moyen de prolonger l’utilité de la L-DOPA pour le traitement de la maladie de Parkinson ? »

Pour étudier cette théorie, les chercheurs ont utilisé un modèle murin bien établi de la maladie de Parkinson. Ils ont induit la maladie chez les souris en injectant une substance chimique appelée 6-hydroxydopamine, qui provoque la dégénérescence des neurones dopaminergiques dans le cerveau, imitant la perte de dopamine observée chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. Les souris ont ensuite été traitées à la lévodopa pendant des périodes de temps variables pour induire une dyskinésie, imitant ce qui se produit chez les humains après un traitement prolongé avec ce médicament.

Les chercheurs ont suivi de près l’évolution de la dyskinésie chez les souris en observant leurs mouvements et en mesurant la gravité des mouvements involontaires anormaux (MIA) après chaque dose de lévodopa. Pour mieux comprendre ce qui se passait au niveau cellulaire, ils ont effectué un type d’analyse génétique connu sous le nom de séquençage d’ARN à noyau unique.

Cette technique leur a permis d’isoler et d’analyser l’activité de cellules individuelles dans le striatum cérébral, une région fortement impliquée dans le contrôle moteur et affectée par la maladie de Parkinson. Plus précisément, ils ont étudié l’activité des neurones sensibles à la dopamine, en se concentrant sur ceux exprimant les récepteurs dopaminergiques D1 et D2, qui jouent différents rôles dans la régulation du mouvement.

L’une des principales découvertes a été la découverte qu’après une exposition répétée à la lévodopa, un type particulier de neurones – ceux exprimant le récepteur D1 – subissaient des changements importants. Ces neurones montraient des signes de sensibilité accrue et étaient plus susceptibles d’être impliqués dans la dyskinésie.

Les chercheurs ont également identifié un gène, Inhba, qui est devenu très actif dans ces neurones D1 après un traitement prolongé à la lévodopa. Ce gène produit la protéine Activine A, qui joue un rôle dans la plasticité cérébrale, le processus par lequel le cerveau forme et renforce les connexions entre les neurones. L’équipe a émis l’hypothèse que l’Activine A contribuait à la formation de la « mauvaise mémoire motrice » du cerveau, à l’origine de la dyskinésie.

« Nous avons utilisé le séquençage d’ARN à cellule unique pour identifier tous les changements d’expression génétique qui se produisaient dans plus de 100 000 cellules individuelles au cours du développement de la dyskinésie », explique Jaunarajs. « En établissant un profil complet des changements d’expression génétique dans tous les différents types de cellules du striatum, nous avons découvert que la plupart des différences les plus significatives se situaient dans un certain type de neurone, appelé D1-MSN. »

« Nous avons découvert que certains de ces D1-MSN exprimaient des gènes indiquant qu’ils étaient activés par la L-DOPA et des gènes nécessaires à la création de nouvelles connexions avec d’autres cellules. Cela ressemblait beaucoup à ce qui se passe lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau et que vous vous souvenez de ce souvenir. De plus, nous avons remarqué qu’au début, de nombreuses cellules étaient activées par le traitement à la L-DOPA ; cependant, après des expositions répétées, le nombre de ces D1-MSN activés diminuait. Bien que cela puisse sembler un peu à l’envers, cela ressemble beaucoup à ce qui se passe lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau : au départ, de nombreuses cellules sont nécessaires pour former un souvenir, mais à mesure que vous vous améliorez dans la capacité à vous souvenir du souvenir, votre cerveau devient plus efficace et moins de cellules sont nécessaires pour le récupérer rapidement. »

Les chercheurs ont testé leur hypothèse en utilisant un inhibiteur chimique pour bloquer la signalisation de l’activine A dans le cerveau. Les souris traitées avec cet inhibiteur ont montré une réduction significative de la dyskinésie, malgré un traitement continu à la lévodopa. L’inhibition de l’activine A a effectivement « effacé » la mauvaise mémoire motrice, permettant aux souris de conserver les bénéfices de la lévodopa sans développer de dyskinésie sévère.

« En bloquant la fonction de l’activine A, nous avons pu bloquer le développement de la dyskinésie induite par la L-DOPA dans notre modèle de souris », a déclaré Jaunarajs. « Ces données ont vraiment mis en évidence une voie jusqu’alors méconnue qui pourrait potentiellement être ciblée pour prolonger l’utilité de la L-DOPA pour les patients atteints de la maladie de Parkinson. »

Si les résultats de l’étude sont prometteurs, plusieurs limites doivent être prises en compte. Tout d’abord, la recherche a été menée sur des souris, qui, bien qu’elles constituent un modèle utile pour étudier la maladie de Parkinson, ne reproduisent pas parfaitement la condition humaine. Il existe des différences significatives dans la structure et le fonctionnement du cerveau entre les espèces, et ce qui fonctionne chez la souris ne s’applique pas toujours aux patients humains.

Une autre limite est que l’étude s’est concentrée sur une période de traitement à la lévodopa relativement courte. La maladie de Parkinson est une maladie chronique et les patients prennent souvent de la lévodopa pendant de nombreuses années. Il reste à voir si le blocage de l’activine A continuera d’être efficace à long terme ou si d’autres mécanismes compensatoires pourraient émerger, provoquant une réapparition de la dyskinésie.

Les recherches futures devront répondre à ces questions, à la fois en testant l’approche chez l’humain et en examinant les effets à long terme de l’inhibition de l’activine A. De plus, les chercheurs ont noté que leur étude a révélé des centaines d’autres gènes et protéines qui pourraient jouer un rôle dans le développement de la dyskinésie. Ces résultats offrent de nombreuses pistes de recherche potentielles, car d’autres voies pourraient être ciblées pour le développement thérapeutique.

« Nos objectifs futurs sont de mieux comprendre ce qui est à l’origine de ces différences dans l’expression des gènes », a déclaré Jaunarajs. « En plus de fournir les instructions sur la façon de fabriquer une protéine, le génome possède également de nombreuses régulations sur le moment où ces protéines doivent être fabriquées. Nous espérons identifier les régions régulatrices qui deviennent actives après un traitement à la L-DOPA et comment ces régions contribuent au développement de la mémoire du traitement. »

« En nous appuyant sur notre carte de l’ARN, nous souhaitons créer un atlas correspondant des régions régulatrices de l’ADN actives dans les cellules individuelles du striatum. Nous espérons que cela nous permettra de comprendre quelles molécules activent ces régions régulatrices de l’ADN, dans l’espoir de pouvoir bloquer ces molécules et effacer les mémoires motrices qui se forment après le traitement à la L-DOPA. »

« Nous sommes très reconnaissants à la Parkinson Association of Alabama, à l’American Parkinson Disease Association et au ministère de la Défense pour avoir financé ces projets et pour avoir valorisé le travail des scientifiques en début de carrière », a ajouté Jaunarajs.

L’étude, «États d’activation différentiels des neurones de sortie striatale à voie directe au cours du développement de la dyskinésie induite par la L-DOPA”, a été rédigé par David A. Figge, Henrique de Oliveira Amaral, Jack Crim, Rita M. Cowell, David G. Standaert et Karen L. Eskow Jaunarajs.