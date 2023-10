Des scientifiques du vaccin contre le Covid-19 remportent le prix Nobel

La technologie de l’ARNm a fourni une méthode pour lutter contre « l’une des plus grandes menaces pour la santé humaine des temps modernes », a déclaré le comité.

Deux scientifiques ont reçu le prix Nobel de médecine pour leurs recherches pionnières qui ont conduit au développement de vaccins à ARNm, qui ont contribué à freiner la propagation du Covid-19, a-t-on annoncé lundi matin à Stockholm, en Suède.

Le Dr Katalin Kariko et le Dr Drew Weissman se partageront le prix près de deux décennies après avoir publié pour la première fois en 2005 un article examinant les avantages potentiels de la technologie de l’ARNm. Leurs recherches ont reçu peu d’attention à l’époque, mais le comité du prix Nobel a salué les efforts des scientifiques. « des découvertes révolutionnaires » ce qu’ils ont dit « a fondamentalement changé notre compréhension de la façon dont l’ARNm interagit avec notre système immunitaire. »

« Les lauréats ont contribué au rythme sans précédent de développement de vaccins lors de l’une des plus grandes menaces pour la santé humaine des temps modernes. » a déclaré le comité dans un communiqué lundi.

Kariko et Weissman auraient tous deux été « accablé » par l’actualité lorsqu’ils ont été informés par téléphone de leur victoire.

La technologie vaccinale traditionnelle utilise des échantillons morts ou affaiblis provenant d’une bactérie ou d’un virus source pour préparer le système immunitaire d’une personne à reconnaître et à attaquer les menaces. L’ARNm, en comparaison, incite les cellules à fabriquer une protéine basée sur un seul brin de code génétique.

Dans le cas des vaccins à ARNm contre le Covid-19, cela conduit les cellules à produire la protéine de pointe du virus, que le système immunitaire reconnaît ensuite comme étrangère, le préparant ainsi à combattre une future infection. Les vaccins Covid-19 développés par Moderna et Pfizer/BioNTech étaient tous deux basés sur la technologie de l’ARNm.

« La flexibilité et la rapidité impressionnantes avec lesquelles les vaccins à ARNm peuvent être développés ouvrent la voie à l’utilisation de la nouvelle plateforme également pour les vaccins contre d’autres maladies infectieuses. » a déclaré le comité du prix Nobel.

Rickard Sandberg, l’un des membres du comité du prix Nobel de médecine, a ajouté lundi que les vaccins contre le Covid-19 avaient été administrés plus de 13 milliards de fois depuis le début de la pandémie. Il a dit que les vaccins « ont sauvé des millions de vies, évité des formes graves de Covid-19, réduit la charge globale de la maladie et permis aux sociétés de s’ouvrir à nouveau ».

Les mêmes recherches sur l’ARNm sont désormais utilisées pour lutter contre d’autres maladies, notamment le cancer.

Cependant, le déploiement généralisé des vaccins à ARNm contre la Covid-19 a également conduit à « des cas rares de myocardite [inflammation of the heart tissue] suite à la deuxième injection des Pfizer/BioNTech et Moderna” vaccins chez les adolescents et les jeunes adultes, note le site Web Johns Hopkins Medicine. Il ajoute que la majorité de ces cas étaient « doux et guéri d’eux-mêmes. »

La biochimiste hongro-américaine Kariko et le médecin américain Weismann sont tous deux professeurs à l’Université de Pennsylvanie. Le prix est accompagné d’une récompense monétaire de 1 million de dollars. Le prix de l’année dernière a été remporté par le scientifique suédois Svante Paabo pour ses recherches sur l’ADN de Néandertal, qui ont conduit à des découvertes sur notre système immunitaire et ont également révélé une vulnérabilité spécifique des humains face aux cas graves de Covid-19.