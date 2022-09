Des scientifiques du MIT sur la bonne voie pour créer une mine d’oxygène sur Mars

Lorsque le rover robotique Perseverance de la NASA a décollé vers Mars l’année dernière, il a apporté avec lui une petite boîte dorée appelée MOXIE, pour l’expérience d’utilisation des ressources in situ en oxygène de Mars.

Depuis lors, MOXIE fabrique de l’oxygène à partir de l’air martien.

Et mercredi dans la revue Science Advances, l’équipe derrière cet engin a confirmé que MOXIE fonctionnait si bien, en fait, que sa production d’oxygène est comparable au taux de production d’un arbre terrestre modeste.

À la fin de 2021, de nombreuses données ont montré que MOXIE avait atteint avec succès sa production cible d’oxygène de six grammes par heure au cours de sept essais expérimentaux distincts, ainsi que dans diverses conditions atmosphériques. Cela inclut le jour et la nuit, les différentes saisons martiennes et d’autres choses de ce genre.

“La seule chose que nous n’avons pas démontrée est de courir à l’aube ou au crépuscule, lorsque la température change considérablement”, a déclaré Michael Hecht, chercheur principal de la mission MOXIE à l’observatoire Haystack du Massachusetts Institute of Technology. dit dans un communiqué. “Nous avons un as dans notre manche qui nous permettra de le faire, et une fois que nous l’aurons testé en laboratoire, nous pourrons atteindre cette dernière étape pour montrer que nous pouvons vraiment courir à tout moment.”

Nasa



Pour les scientifiques et les agences spatiales, il est particulièrement excitant que la promesse de MOXIE soit solide, car les délais proposés pour les expéditions chargées d’astronautes sur Mars ont des délais imminents pour apprendre à assurer la sécurité des futurs explorateurs spatiaux de la planète rouge.

L’objectif du PDG de SpaceX, Elon Musk, d’atterrir des humains sur Mars semble être 2029, par exemple, et celui de la NASA prochaine mission lunaire Artemis I est destiné à ouvrir la voie à des excursions martiennes prévu pour les années 2030 ou 2040. “Pour soutenir une mission humaine sur Mars, nous devons apporter beaucoup de choses de la Terre, comme des ordinateurs, des combinaisons spatiales et des habitats”, a déclaré Jeffrey Hoffman, chercheur principal adjoint de MOXIE et professeur au MIT, dans un communiqué de presse. “Mais vieil oxygène stupide? Si vous pouvez y arriver, allez-y – vous êtes en avance sur le match.”

Dans l’état actuel des choses, MOXIE est super petit (c’est essentiellement la taille d’un grille-pain), mais c’est potentiellement une bonne chose. Cela signifie que si les scientifiques peuvent d’une manière ou d’une autre augmenter la taille du cube à motifs, MOXIE pourrait fabriquer bien plus que six grammes d’oxygène par heure.

“Nous avons appris énormément de choses qui informeront les futurs systèmes à plus grande échelle”, a déclaré Hecht.

Peut-être qu’un jour, selon les chercheurs, il pourrait éventuellement produire de l’oxygène au rythme de plusieurs centaines d’arbres, soutenant ainsi les astronautes une fois arrivés sur Mars et alimentant les fusées qui nécessitent l’élément vital pour ramener l’équipage sur Terre.

“Les astronautes qui passent un an à la surface utiliseront peut-être une tonne métrique entre eux”, a déclaré Hecht dans un communiqué de presse de la NASA l’année dernière. Mais, par l’agence spatiale, faire décoller quatre astronautes de la surface martienne pour une future mission nécessiterait environ 15 000 livres (7 tonnes métriques) de carburant de fusée et 55 000 livres (25 tonnes métriques) d’oxygène. Apporter tout cet oxygène de la Terre serait super coûteux et inefficace.

Alors, comme le dit Hoffman, pourquoi ne pas simplement produire tout l’oxygène de la planète aride elle-même ?

Comment fonctionne MOXIE ?

Sur Mars, MOXIE convertit activement le dioxyde de carbone de l’atmosphère martienne – où l’élément représente 96 % – en oxygène respirable.

Un peu de chimie 101 est que les molécules de dioxyde de carbone sont constituées d’un atome de carbone et de deux atomes d’oxygène. Ces morceaux sont fondamentalement collés ensemble. Mais un instrument au sein de MOXIE, appelé l’électrolyseur à oxyde solide, peut en quelque sorte récolter les morceaux d’oxygène dans les molécules de CO2 qui intéressent les scientifiques. Une fois terminé, toutes les particules d’oxygène flottant librement sont recombinées en O2, c’est-à-dire des molécules à deux atomes d’oxygène. , autrement connu comme le type d’oxygène que nous connaissons et aimons.

Je sais que c’est différent, mais je n’arrête pas de penser au WALL-E de Pixar qui fait ça. Alors, comme dirait WALL-E : Ta-da !

NASA/JPL-Caltech



“Il s’agit de la première démonstration de l’utilisation réelle de ressources à la surface d’un autre corps planétaire et de leur transformation chimique en quelque chose qui serait utile pour une mission humaine”, a déclaré Hoffman. “C’est historique dans ce sens.”

En cours de route, ce processus nécessite l’utilisation d’une chaleur très élevée – atteignant des températures d’environ 1 470 degrés Fahrenheit (800 Celsius) – ce qui est fascinant ce qui donne à MOXIE son revêtement doré caractéristique.

Comme avec le télescope spatial James Webb de la NASA, MOXIE doit être protégé de la chaleur infrarouge car il fonctionne avec la chaleur elle-même. Un revêtement en or fait exactement cela, et en fait, les miroirs du JWST sont également recouverts d’or pour la raison exacte.

Nasa



Ensuite, l’équipe MOXIE a l’intention de démontrer que MOXIE fonctionne bien dans des conditions encore plus intensives, comme une prochaine course à venir qui se produira pendant la “densité la plus élevée de l’année”, a déclaré Hecht. “Nous mettrons tout aussi haut que nous l’osons et le laisserons fonctionner aussi longtemps que nous le pourrons.”